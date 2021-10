En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Fran Carrillo define, a modo de ametralladora verbal, al presidente del Gobierno como un «dictadorzuelo, un autócrata siniestro y henchido de poder, un impostor que no es de fiar y un felón al que solo le importa su poltrona». «Con la izquierda echada al monte -dice- la autocracia sanchista es lo peor que le ha pasado a España en 40 años. Es una vergüenza que sea el presidente del Gobierno de España».

Fran Carrillo cree, de la misma forma, que «Ciudadanos es el mejor proyecto político que ha tenido España en 40 años». Hablamos con él desde Sevilla por donde acaba de pasar la Convención del PP (sin siglas del PP) que pretende ser el primer paso para ensanchar su base, absorber a cargos y militantes de Ciudadanos y de la sociedad civil y volver a ser «la casa común del centro derecha». «A mí no me gustaría que las ideas liberales en este país desaparecieran», dice Fran Carrillo. «Yo soy liberal desde antes de que existiera Ciudadanos y lo importante no son los partidos, si no las ideas, las convicciones y los valores. Y me gustaría que Ciudadanos mantuviera su autonomía. Ciudadanos es una organización necesaria para la transformación de España. ¿Quién hará reformas si Ciudadanos desaparece?. Si Ciudadanos no está mucha gente, se quedará sin sentirse representada». Fran Carrillo reivindica el papel de su partido en la gestión de la Junta de Andalucía y en las transformaciones que está viviendo aquella comunidad tras 40 años «de régimen -recalca- socialista».

Pero se muestra crítico con la dirección del partido en Andalucía y en España. Le enseñamos la foto del acto del 12 de septiembre en Sevilla con Inés Arrimadas y Juan Marín. Era el arranque del curso político y el pinchazo fue total. El recinto medio vacío. No fueron ni los cargos del partido a los que se había obligado a ir por whatsapp. «Yo estuve. Me entristece esa imagen. Y quiero pensar que sirve para hacer autocrítica y reflexión y preguntarnos por qué no van ni siquiera los cargos del partido, por qué no ilusionamos ni a los militantes». Carrillo cree que «estamos a tiempo de volver a hacerlo», pero no cree que será posible «si nos autoengañamos». «Yo lo que he criticado es la forma de gestionar ciertos asuntos que nos han llevado hoy a la casi irrelevancia política en la que estamos».

Cesado por Juan Marín

Fran Carrillo fue cesado en julio como portavoz adjunto en el parlamento andaluz por Juan Marín. Una decisión que sorprendió a militantes y cargos del partido, pero también a diputados de otros grupos y a los medios de comunicación. Sus discursos contra el gobierno Sánchez, el PSOE y Podemos se viralizan por cientos de miles en las redes sociales. «¿Se ha sentido usted purgado por Juan Marín?», le preguntamos. «No se», contesta. «Eso no lo puedo responder yo sino quien tomó la decisión. Creo que estaba haciendo un buen trabajo. Pero igual que cuando me nombraron, tampoco ahora he pedido explicaciones al ser cesado».

Dos años sin hablar con Arrimadas

La actual dirección de Inés Arrimadas ya apartó a Fran Carrillo como portavoz adjunto en el Senado. Confiesa que lleva dos años sin poder hablar con Arrimadas, «pese -señala- a mis continúas peticiones». «Tiene mi teléfono y estoy a su disposición siempre», e incide, de nuevo, en «la falta de autocrítica» y en el «autoengaño» apuntando a los dirigentes de su formación. «Yo he pagado mi lealtad crítica para que el proyecto siga adelante», afirma. «Una organización tiene que estar llena de personas críticas, pero leales y no de palmeros acríticos que son los más desleales», remarca pidiendo para su partido -en la línea más liberal- «la meritocracia, el talento y el gobierno de los mejores» y no -dice- «un liberalismo soviético».

«¿Falla el liderazgo de Inés Arrimadas?», le preguntamos. «Una cosa es el liderazgo y otra la capacidad de asumir errores que hace que ese liderazgo mengüe». «¿Es Inés Arrimadas la persona adecuada para salir de la irrelevancia?», insistimos. «La Inés de 2017 que ganó las elecciones en Cataluña estoy convencido», contesta. «¿Y esa Inés existe hoy?», volvemos a preguntar. Fran Carrillo responde: «Yo espero que vuelva. Yo tengo ganas de que vuelva, como mucha gente en España. Que vuelva esa política firme, sin complejos, desenfadada, la más valorada, que representaba nuestra ideas como nadie. Yo me sentía muy identificado con esa Inés Arrimadas. Aspiro a que vuelva para poder recuperar la esencia de lo que éramos».

«Guerra cultural» y «consenso progre»

Fran Carrillo reitera su punto de vista de fondo más allá de las personas, incluído él: «No pasa nada si sigue el proyecto adelante y con personas de referencia. No pasa nada si las ideas siguen imponiéndose y seguimos dando la batalla cultural [a la izquierda] y si no nos dejamos seducir por ese consenso progre que hace que hayamos perdido la fuerza y ha hecho que surjan otros partidos que nos han quitado esa bandera». Para Fran Carrillo, esa debería ser la tarea esencial de la cúpula nacional y andaluza de Ciudadanos, aunque a nadie se le escapa que las perspectivas del partido en cuanto pasen las próximas autonómicas y municipales son muy malas y que muchos líderes locales, regionales y nacionales por toda España andan buscando su supervivencia política personal ahora que el PP ha lanzado la caña de pescar.

«¿Juan Marín busca su supervivencia política personal por si Ciudadanos desaparece en las próximas elecciones andaluzas?». Fran Carrillo contesta: «Me gustaría pensar que no. El señor Marín estaría encantado de responder a esa pregunta si usted le invita». Fran Carrillo destaca varias veces en la entrevista la labor de Marín como vicepresidente de la Junta de Andalucía, pero no cree en su «bicefalia» para dirigir también el partido. En breve, habrá primarias en Andalucía.

«¿Es cierto -como se ha publicado- que Juan Marín confesó en reuniones del partido que ya había pactado con Juanma Moreno su futuro personal incluso su posición en las listas electorales?», preguntamos también. Fran Carrillo responde: «No quiero volver a entrar en un tema que ha generado mucha polémica en las últimas semanas. Lo que se ha dicho, se ha dicho. No quiero volver a eso, pero cada uno es responsable de lo que hace, de lo que dice, pero también de lo que acuerda».

Fran Carrillo sigue creyendo en Ciudadanos aunque reconoce que, vista la velocidad de las cosas, «el futuro en la política de España es impredecible»: «A mí, mis ideas y mis convicciones no me las van a cambiar y, hoy por hoy, las representa mejor que nadie Ciudadanos. El día de mañana no lo se».

Fran Carrillo es el azote del PSOE en Andalucía, como lo fue en el Senado de Carmen Calvo y el Gobierno hasta que Arrimadas lo apartó. Tras él, en su despacho del parlamento andaluz, una pizarra con las notas que inspiran sus discursos -seguidos a miles- en las redes sociales. Nos las lee antes de acabar: «Me inspiran cada día», dice. Y las va desgranando: «El socialismo es enemigo de la libertad … La guerra cultural, que hay que darle a la izquierda que impone dogmas y que para mí, hoy, es una obligación moral … Tres valores que me enseñaron en mi casa que hacen que uno siga adelante a pesar de los reveses: prudencia, paciencia y perseverancia … Y dos frases de dos líderes que, en su momento, lucharon por la libertad y por sacar adelante a sus países … Franklin Delano Roosevelt, que decía que existe algo peor que el fracaso y es no haberlo intentado … Y otra frase del primer gobernador de Virginia, Patrick Henry [uno de los padres fundadores de EEUU], que, poco antes de la Guerra de la Independencia, y ante los que querían subir los impuestos a los ciudadanos norteamericanos dijo … Dadme la libertad o dadme la muerte».

Fran Carrillo, diputado de Ciudadanos en el parlamento de Andalucía, considera que «echar a Pedro Sánchez es la mayor urgencia nacional más allá de siglas y de partidos». «Cuantos más se sumen, incluso socialistas desencantados, mejor», dice el diputado cordobés. «Todos los que podamos unirnos política y socialmente contra Pedro Sánchez, menos -matiza- los nacionalistas y Podemos, que son los creadores, impulsores y difusores del odio en España».