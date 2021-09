La fiscal del caso Niñera, por el que se investigan unos hechos presuntamente delictivos cometidos por Irene Montero al utilizar como cuidadora a una miembro del partido, sale una vez más al rescate de la ministra de Igualdad. En esta ocasión, el Ministerio Público rechaza las diligencias de investigación solicitadas por Vox que son claves para determinar si Montero y su pareja, el ex vicepresidente Pablo Iglesias, utilizaron a la ex diputada Teresa Arévalo como niñera de sus hijos.

La formación de Santiago Abascal solicitó al juez que ordenase a Podemos la entrega de información sobre la seguridad del evento electoral celebrado en octubre de 2019 en Alicante. Hay que recordar que la formación morada pagó un viaje, a cargo del presupuesto de la campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre, a la ex diputada Teresa Arévalo. Un viaje en el que Arévalo habría actuado de cuidadora de la pequeña Aitana.

La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, aportó al juez una factura girada a nombre de la coalición Unidas Podemos que reflejaba la adquisición de 14 billetes de tren a la agencia de viajes Amarae Business Travel con destino Alicante. Los miembros de la formación morada viajaron a esta ciudad valenciana el 20 de octubre de 2019 para asistir a un acto de campaña electoral de la formación podemita para las elecciones del 10-N.

En aquel evento, tres asientos fueron ocupados por Montero, su hija Aitana y Teresa Arévalo. Tal y como demuestra el documento que publicó OKDIARIO, la actual ministra de Igualdad cargó a las cuentas electorales de Podemos 115 euros para adquirir el billete de ida y vuelta de la ex diputada que ejerce como niñera y 10 euros para la menor. En total Podemos desembolsó 689,80 euros por los siete billetes de ida y vuelta a Alicante.

Por este motivo, Vox solicitó que los agentes investigaran «la presencia tanto de la menor Aitana como de la investigada Arévalo en dicho evento» y la función que esta última desarrolló. Sin embargo, el Ministerio Público subraya, en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, que «no se trata de diligencias útiles ni pertinentes, por cuanto de la presencia de ambas no son cuestionadas, y no corresponde al personal de seguridad, público o privado, constatar ni la función que desempeña la investigada Arévalo en dicho evento, para el caso de que gozara de información al respecto, ni de las personas que pudieran atender a la menor durante el mismo».

La postura de la Fiscalía, que depende de la ex ministra socialista Dolores Delgado, ha sido determinante para que el juez José María Escribano haya decidido finalmente desestimar la solicitud de la acusación popular. Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que esta diligencia era esencial para determinar el uso de Arévalo como niñera de la pareja que dirigía entonces Podemos.

Salva a Iglesias

No es la primera vez que esta fiscal sale al rescate de la pareja Montero e Iglesias. En otro escrito, esta misma representante del Ministerio Público se opuso a llamar a declarar al ex vicepresidente segundo del Gobierno en esta causa alegando que «su condición de padre de la menor Aitana, no le puede atribuir indicios de criminalidad».

Las acusaciones populares Vox y Prolege solicitaron la citación de Iglesias en el caso Niñera puesto que «ambos progenitores» se han beneficiado de los servicios prestados de la empleada del partido. Las acusaciones señalaban que, «si los hechos que han motivado la incoación de este procedimiento son la presunta utilización, inicialmente, de una empleada de Podemos y, posteriormente, de un cargo público del Ministerio de Igualdad, para prestar servicios personales como cuidadora de la hija de Iglesias y Montero, la investigación debe dirigirse contra ambos progenitores, puesto que ambos son los beneficiados por el trabajo prestado por la empleada para cuidar a la hija de la pareja».