El ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Felipe González ha recordado este jueves que el que fuera histórico líder de UGT Nicolás Redondo Urbieta -padre de Nicolás Redondo Terreros- convocó una huelga general en diciembre de 1988, contra la reforma de las pensiones que promovía el Ejecutivo que él presidía entonces, y a él «nunca se le ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión» del PSOE, del que por entonces el dirigente sindical era diputado, además de militante.

Así lo ha sentenciado Felipe González en una atención a medios en Sevilla tras participar en el acto de entrega del V Premio Iberoamericano Torre del Oro, que ha recibido de manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a preguntas de los periodistas sobre la decisión del PSOE de expulsar del partido al que fuera secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Nicolás Redondo Terreros, bajo la acusación de «reiterado menosprecio» a las siglas del partido, por su oposición a pactar la amnistía de los golpistas catalanes para el único beneficio de la ambición personal de Pedro Sánchez.

La expulsión se produjo el pasado lunes y alegan que la decisión «no es difícil de justificar porque está negro sobre blanco en la prensa de todo el país», en referencia a las declaraciones que viene realizando el ex dirigente socialista contra la posibilidad de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pueda llegar a un acuerdo con Junts para gobernar a cambio de una Ley de Amnistía para el prófugo Carles Puigdemont y otros implicados en el golpe de Estado dentro del proceso independentista catalán.

Preguntado por esta expulsión, Felipe González ha respondido que «Nicolás Redondo padre convocó una huelga general siendo parlamentario, por el tema de las pensiones, de la reforma de las pensiones», y «nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión», y «era una cosa seria, no era una opinión», ha apostillado el ex presidente del Gobierno socialista para zanjar su comentario.