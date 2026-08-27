Feijóo ve «insostenible» la situación en Ceuta tras el ataque a los militares: «¿A qué espera el Gobierno?»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la brutal agresión sufrida esta madrugada por cuatro militares, atacados con piedras por un grupo de treinta inmigrantes ilegales, y ha considerado que es «la prueba» de que la situación en Ceuta es «insostenible».

Feijóo ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que adecúe el marco legal que determina la labor de los militares para que tengan la condición de agentes de la autoridad.

En este marco, el dirigente popular -en un mensaje a través de sus redes sociales- ha criticado que los militares trabajan «sin medios, órdenes claras y un marco legal adecuado», por lo que concluye que «no pueden trabajar».

«¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?», se ha preguntado.

«Crisis de orden público»

Feijóo ha añadido que los ceutíes llevan un mes «aguantando solos lo que no les corresponde» y que el Gobierno «no hizo nada» para evitar la invasión» y «no está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día».

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha recordado que «los militares están en las calles como apoyo, no pueden detener ni hacer uso de la fuerza».

Muñoz ha recordado que los militares no tienen «marco jurídico que les proteja».

Así, «no pueden detener a nadie, ni pedir identificaciones, ni hacer uso de la fuerza más allá de la legítima defensa como cualquier civil, no tienen material antidisturbios», ha añadido.

Esto significa que «sólo pueden observar, realizar tareas de apoyo logístico y estar en las calles como mero acto de disuasión, entre otras labores de apoyo».

En este sentido, ha recordado que Robles puede dar a los militares la condición de agentes de la autoridad, llevando identificación, como ya se hizo durante la pandemia de la COVID-19, con el amparo de la Ley de Defensa Nacional, la Ley de la Carrera Militar y el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero.