Feijóo señala a Sánchez y Puente por su responsabilidad en Adamuz y Urda: «Si no dimiten, les dimitiremos en las urnas»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, por eludir sus responsabilidades políticas en las tragedias ferroviarias Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), ambas acaecidas en la misma vía en apenas nueve meses y que dejan al menos 115 víctimas mortales. «Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas», ha subrayado Feijóo a un mes de la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

«Mi nivel de exigencia es muy diferente. Quien ha faltado a su deber de gestionar con seriedad el Ministerio de Transportes, tiene que cargar con ello. Y quien lo ha nombrado, y lo ha mantenido, con más motivo», ha enfatizado. «El ministro es un fusible y al jefe de electricidad le interesa que continúe el fusible», ha apuntado.

Tras mantener una reunión con expertos en materia ferroviaria en la sede nacional de Génova, Feijóo ha comparecido ante la prensa y ha exigido una investigación rigurosa del accidente de Urda (Toledo) con esclarecimiento de los responsables, una atención específica a la línea Madrid-Andalucía —la más longeva con el sistema de seguridad más antiguo— y un refuerzo del área de seguridad de Adif «sacando la propaganda» para primar la gestión.

Además, ha reclamado una revisión completa y un «reseteo total» de las vías y del sistema ferroviario; un plan de emergencia inmediato, que sea «prioridad uno»; y un presupuesto dedicado a seguridad, mantenimiento y conservación. «Este es el camino más constructivo que podemos seguir después de la tragedia”, ha manifestado. «El Gobierno ha olvidado la cultura de la seguridad», ha reprochado.

«Han muerto 46 personas por un mantenimiento deficiente por parte del Gobierno en Adamuz, y al menos 69 en Toledo porque el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho», ha criticado Feijóo. «Y los mismos que estaban al frente antes del accidente de Córdoba, continúan en sus puestos después del accidente de Toledo», ha denunciado.

«Chivos expiatorios»

Asimismo, el jefe de la oposición ha acusado al Gobierno de Sánchez de buscar «chivos expiatorios», como han hecho Puente y Moncloa señalando a un operario del centro de control de Adif, incluso con la filtración de audios bajo secreto judicial. «La tragedia no puede convertirse en un plan de acoso y derribo contra un operario», ha incidido Feijóo, después de añadir que no quiere ni siquiera imaginar lo que ha debido pasar esa familia al escuchar su voz en los audios filtrados.

El presidente del PP también ha declarado que, si bien será muy difícil restaurar la confianza en un AVE que ha sido referente internacional, se podrá salir de esta situación «con rigor, experiencia y conocimiento» y la exigencia de la verdad. «España tiene que poner a los mejores al frente de sus decisiones. La respuesta es: gestión, gestión y gestión», ha remarcado.

En el turno de preguntas, Feijóo también ha mostrado su incredulidad ante la posibilidad de que el corredor entre Madrid y Cataluña quede interrumpido un largo tiempo, como ha deslizado ahora el Gobierno, después de oír hace pocos meses al ministro Puente exponer la intención de «superar los 300k/h» en este trayecto y decir que el AVE vivía «el mejor momento de su historia».

«¿Qué va a hacer entonces con el corredor de Andalucía donde se han producido dos accidentes con 115 muertos?», ha lanzado el líder del PP al titular de Transportes.

Por su parte, Feijóo ha asegurado que «si hay que dejar de inaugurar una vía para priorizar la seguridad», él lo hará; «si hay que bajar la velocidad por seguridad», también lo hará, y «si hay que cortar la circulación por seguridad», lo mismo, ha prometido. «La vida de los ciudadanos vale mucho más que todo esto», ha apostillado.