Feijóo sale en defensa de Page: «El PSOE ve razonable ser un poco terrorista, pero no criticar a Sánchez»

Alberto Núñez Feijóo ha defendido al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de los ataques que ha recibido del Gobierno y de su propio partido en las últimas horas. Para el líder del PP, no se puede «humillar» a un dirigente autonómico por decir que «el partido está en el extrarradio de la Constitución», cuando esto es algo «evidente».

«Es sorprendente que el PSOE considere razonable ser un poco terrorista y le parezca muy mal criticar un poco a Pedro Sánchez», así lo ha manifestado Feijóo, haciendo referencia a las declaraciones que Page pronunció este miércoles en Fitur. El líder del PSOE en Castilla-La Mancha dijo que su partido «en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional» tras haber pactado con los separatistas incluir delitos de terrorismo en la Ley de Amnistía.

Las declaraciones de Page sentaron mal en Ferraz y en Moncloa. De hecho, desde el PSOE y el Gobierno salieron en tromba contra él. «Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo, nosotros estamos en el centro de la Constitución», dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente. Mientras el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dijo en redes sociales que Page «debería saber que todo el terrorismo es malo».

En la misma línea se ha pronunciado María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, que este jueves ha acusado a Page de «buscar notoriedad» y le ha avisado de que «ese no es el camino». «El camino es ser capaces, entre todos, de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha», ha dicho al respecto.

Ante estas declaraciones, Feijóo se ha mostrado «sorprendido» por el trato del partido de Pedro Sánchez «hacia el presidente Page». «A los presidentes autonómicos de un partido no se les debe de humillar y, mucho menos, a un presidente autonómico que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista», ha manifestado el líder del PP.

En cualquier caso, Feijóo ha recalcado que «lo que es evidente, lo diga Page o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución». «Y eso no es una crítica es una crónica», ha aseverado.

Ayuso también habla de Page

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que sería «un error» que los socialistas expulsaran a Page de la formación, cuando este acaba de cosechar una mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Asimismo, preguntaba sobre si el PP querría al presidente autonómico en sus filas, ha respondido: «Pues, hombre, nos hemos entendido con él muchas ocasiones…».

A continuación, la dirigente madrileña ha recordado que ambas administraciones, madrileña y castellanomanchega, han colaborado multitud de veces. «¿Le gustaría entonces que entrara en el Partido Popular?», le ha preguntado un periodista de Catalunya Ràdio, a lo que ella ha respondido: «A mí me gustaría que se respetara cada uno como es, desde su punto de vista, es lo que hacemos en los partidos en los que no actuamos como sectas, pero lo que le ocurre al Partido Socialista, evidentemente, no es mi problema».

«Sí que le digo que hay puntos de vista donde no hemos coincidido en muchas ocasiones Page y yo pero sí que hemos firmado distintos convenios en materia sanitaria, de emergencias y de incendios forestales», ha explicado. En este punto, la presidenta madrileña ha celebrado esta cooperación entre regiones vecinas y ha subrayado que gracias a eso las cosas «han ido mejor» lo que no quita, ha puntualizado, que cuando lleguen las elecciones los partidos políticos estemos «a nuestras cosas».

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, también se ha pronunciado este miércoles sobre las palabras de Page, aunque éste le ha recriminado que defienda «una cosa» pero luego haga «la contraria». Al ser preguntado si vería con buenos ojos a García Page como compañero de partido, Tellado ha indicado que el presidente de Castilla-La Mancha «tiene un problema» porque «no se puede defender una cosa y luego hacer la contraria». A su entender, esa «es la gran contradicción en la que vive Page».