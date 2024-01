Ayuso deja abierta la puerta del PP a Page tras el desprecio del PSOE: «Nos hemos entendido con él»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado la puerta abierta del Partido Popular al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, después de que este miércoles le acusaran desde el Gobierno de Pedro Sánchez de situarse en el «extrarradio» del PSOE.

Después de calificar como «un error» que los socialistas expulsaran a Page de la formación, cuando este acaba de cosechar una mayoría absoluta en Castilla La Mancha, Ayuso, interrogada en una entrevista radiofónica sobre si el PP querría al presidente autonómico en sus filas, ha respondido: «Pues, hombre, nos hemos entendido con él muchas ocasiones…».

A continuación, la dirigente madrileña ha recordado que ambas administraciones, madrileña y castellano manchega, han colaborado multitud de veces. «¿Le gustaría entonces que entrara en el Partido Popular?», ha insistido el periodista de Catalunya Ràdio, a lo que Díaz Ayuso ha respondido: «A mí me gustaría que se respetara cada uno como es, desde su punto de vista, es lo que hacemos en los partidos en los que no actuamos como sectas, pero lo que le ocurre al Partido Socialista, evidentemente, no es mi problema».

«Sí que le digo que hay puntos de vista donde no hemos coincidido en muchas ocasiones Page y yo pero sí que hemos firmado distintos convenios en materia sanitaria, de emergencias y de incendios forestales», ha explicado. En este punto, la presidenta madrileña ha celebrado esta cooperación entre regiones vecinas y ha subrayado que gracias a eso las cosas «han ido mejor» lo que no quita, ha puntualizado, que cuando lleguen las elecciones los partidos políticos estemos «a nuestras cosas».

Además, Díaz Ayuso ha hecho hincapié en el hecho de que Emiliano García-Page cosechara mayoría absoluta en los últimos comicios autonómicos y ha opinado que este resultado sólo es posible cuando «se gobierna para todos los ciudadanos».

«El espectro político se compone de distintos puntos de vista, liberales, conservadores, centro-izquierda…, para que uno coseche esa amplía mayoría tiene que convencer a personas que no son de su partido político», ha esgrimido.

En este sentido, ha recordado las mayorías de Joaquín Leguina o de Felipe González y ha criticado que esas personas, igual que Page, estén siendo ahora «despreciadas» por su propio partido por no seguir «una línea marcada que, a mi parecer, es la realmente desleal con las siglas porque el socialismo no es lo que estamos viendo ahora».

Así para Ayuso sería «un error» que Page fuera desterrado del PSOE porque perdería «otra comunidad autónoma y ya le quedarían sólo dos… yo creo que eso es para hacérselo mirar», ha sostenido. «Yo como Partido Popular me beneficio, pero me daría bastante pena», ha agregado.

Convulsión en el PSOE

Emiliano García-Page acusó este miércoles al PSOE de situarse en el «extrarradio de la Constitución» con su distinción entre «un terrorismo bueno y malo». Unas palabras que no sentaron nada bien en el Ejecutivo de Sánchez y que fueron replicadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

«Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo, nosotros estamos en el centro de la Constitución», afirmaba Puente, considerado el dóberman de Pedro Sánchez en su nuevo Gobierno, en declaraciones a los medios en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

«Todo terrorismo es malo, Emiliano García-Page. El problema planteado por otros es ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo», señalaba por su parte Cerdán en un mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este jueves al presidente de Castilla La Mancha que «la estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia» no es «el camino».

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de participar en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid con el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro.

Montero ha afirmado que no comparte la «estrategia» de su «compañero» y ha aclarado que el «camino» es «ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y la ultraderecha que con tanta fuerza está irrumpiendo en el «conjunto de España». «No tenemos ni energía ni esfuerzo que perder», ha aseverado.