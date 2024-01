El ex presidente del Gobierno Felipe González ha mostrado su completo rechazo tanto a la Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez con sus socios separatistas, así como los ataques que la Constitución está recibiendo de manera «despiadada e irracional». Lo ha hecho en el acto de la X Jornada Gregorio Peces-Barba, en una edición especial por el 45 aniversario de la Carta Magna en la que ha compartido escenario con Eduardo Madina, ex diputado del PSOE.

Para González, los valores que han construido la convivencia se encuentran en peligro. Es por ello que hace una llamada a la sociedad española para que «reaccione».

«¿Estamos en un momento de dificultad? Sí. ¿Estamos en un momento de amenaza a los valores que han construido la convivencia? Sí. ¿Tenemos que reaccionar? Sí. Yo no me he salido de las posiciones del partido. Me llaman dinosaurio y tienen razón, pero eso me permite decir que, cuando hablo del futuro, no hablo del mío», ha señalado.

«Ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que inciden en consensos como los que hubo hace 45 años», ha declarado el ex presidente en relación a los ataques de los partidos independentistas a los jueces y magistrados.

González rechaza la amnistía

Además de criticar los ataques a la Constitución, González ha mostrado nuevamente de manera pública su entero rechazo a la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez ha pactado junto a sus socios separatistas y la ha denominado como «autoamnistía»: «El problema no es de los pocos que gritan o que quieren deshacer el sistema, sino de los que tienen una mayoría que, con respeto a las minorías, no tienen por qué ceder a ningún tipo de condicionamiento o chantaje», ha manifestado.

Entendimiento con el PP

Durante su intervención, González ha reivindicado los Pactos de la Moncloa de 1977 para el entendimiento entre las grandes fuerzas políticas asegurando que «no es más difícil ponerse de acuerdo hoy que entonces», y defendiendo al mismo tiempo la Constitución como instrumento que ha permitido la «alternancia» política y el «pluralismo político».

«Ahora hay dos fuerzas mayoritarias. PP y PSOE suman los 210 diputados que se necesitan para hacer las reformas imprescindibles. O aceptan que están condenadas a entenderse o siguen enfrentándose creando muros y divisiones ficticias», ha manifestado.