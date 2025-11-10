Feijóo promete incentivos fiscales y más presencia institucional: «Melilla es y será España»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado este lunes su compromiso con la ciudad autónoma de Melilla. El líder popular, que ha apostado por su «europeización» junto con la de la ciudad de Ceuta, ha asegurado que, en un futuro Gobierno del PP, implementará más incentivos fiscales y garantizará la presencia del Estado. «Melilla es y será España», ha asegurado.

Así lo ha afirmado el jefe del principal partido de la oposición durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección Nacional de los populares que se ha celebrado de manera excepcional en la ciudad de Melilla. En compañía del presidente regional, el popular Juan José Imbroda, Feijóo ha manifestado su compromiso con que tanto su región como la de Ceuta serán una prioridad dentro de un futuro Gobierno nacional del PP.

En este sentido, ha anunciado su propósito de crear una «carpeta» que esté «presente permanentemente» en el Gobierno de España. También ha manifestado su compromiso de defensa de la soberanía nacional de la ciudad de Melilla. A su juicio, su protección «ni es opcional ni es negociable». «Melilla es y será España, es una frontera española y europea», ha recalcado Feijóo.

El líder de los populares, ha asegurado que procurará también la «prosperidad» y el «bienestar» con la implementación de un régimen económico y fiscal para que las empresas creen trabajo. A ello, se suma su compromiso con la bonificación del 50% de la bonificación de las cotizaciones de la Seguridad Social. También con la financiación de la Universidad de Melilla. El cuarto compromiso de Feijóo ha asegurado que pase por el refuerzo de la presencia de instituciones del Estado y de la Unión Europea en los entornos fronterizos como Melilla.

Estos son los compromisos del líder del PP para la ciudad autónoma de Melilla: