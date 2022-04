El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reconocido este domingo «sorprendido» ante la reunión del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera catalana Laura Vilagrá para tratar el supuesto espionaje a políticos independentistas catalanes y ha pedido explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Nos sorprende que las pueda tener ERC o un conseller del Gobierno de Cataluña y que no las tenga el principal partido de la oposición», ha censurado.

El aún hoy presidente de la Xunta de Galicia se ha pronucniado así ante los periodistas congregados en los actos de la Feira do Cocido de Lalín. Allí Feijóo ha insistido en su «sorpresa» ante las informaciones aparecidas en los últimos días y ha asegurado no saber por qué el PP no tiene «una explicación».

A renglón seguido, el líder popular ha afeado que Sánchez «ya ha actuado así en más de una ocasión» y ha apostillado que «da más explicaciones a un miembro de un Gobierno de una comunidad autónoma que al Congreso de los Diputados o al principal partido de la oposición».

Preguntado sobre si pedirá esas explicaciones que ha demandado, Feijóo ha expuesto que está «esperando» desde una posición «sensata y de partido de Estado», pero ha insistido que «ante noticias como las que hemos conocido, necesitamos una explicación».

Asimismo, el líder del PP nacional ha criticado que «a lo mejor» esas explicaciones «las tenemos que compartir con el consejero de la Generalitat de Cataluña». En esto mismo sentido, ha vuelto a remarcar en que con ellos el Gobierno «no se han reunido ni han hecho una explicación detallada sobre qué cuestiones han ocurrido». De todas formas, el sustituto de Pablo Casado admite que «ha habido una llamada fugaz, pero explicaciones ninguna».

Alberto Núñez Feijóo este domingo ha protagonizado en la Praza da Igrexa del ayuntamiento pontevedrés de Lalín el pregón de la LIV Feira do Cocido de Lalín, en uno de sus últimos actos en los que participará en su condición de presidente autonómico. Este lunes responderá a todas las preguntas del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en una entrevista.