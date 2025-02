Feijóo ordena a los suyos modular los ataques a Vox para mantener los puentes de diálogo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dio orden la semana pasada a los suyos de no atacar al líder de Vox, Santiago Abascal, a raíz de una publicación en prensa relativa a la actividad profesional de su mujer, apuntan fuentes de la dirección popular. Un mensaje que evidencia la intención del líder de la oposición de modular los ataques a Vox para mantener los puentes de diálogo con esta formación, incluida aquí la vía discreta revelada en exclusiva por OKDIARIO.

En las últimas horas, ha crecido el tono de reproches entre ambos partidos, sobre todo en relación con la nueva distribución de la Junta Electoral Central (JEC), donde Vox queda sin representación. Desde el PP rechazan de plano que haya existido un acuerdo con el resto de formaciones para excluir a la organización de Abascal. Es más, los populares argumentan que el PP votará en favor de sus dos candidatos, pero también a favor del de Vox y en contra del que propone Sumar.

A ello se unen además las críticas que desde Vox lanzaron la semana pasada al PP por avanzar su voto favorable al decreto acordado entre Gobierno y Junts, que incluye la revalorización de las pensiones. Este lunes, en la reunión de la Junta Directiva Nacional (JDN) del PP y delante de sus barones, Feijóo hizo mención expresa a Vox y respondió también al partido de Abascal con otros mensajes velados.

«La buena política es la que tenemos que plantear y la que estamos planteando. Nadie más que el PP lo hará. No lo hará el Gobierno, no lo hará un Gobierno partido en dos hasta en los temas más básicos y chantajeado cada día. No lo harán sus socios, mientras puedan seguir sacando provecho del Gobierno más débil de la democracia. Y tampoco lo hará Vox porque su objetivo no parece ser cambiar nada, sino reforzar su permanencia en la oposición», manifestó Feijóo, midiendo cada una de sus palabras.

En otro pasaje de su discurso, el presidente del PP remarcó: «Tenemos que mostrar la alternativa; no nos vamos a quedar mirando cómo caen (los socialistas), esperando quietos mientras los problemas de los españoles se agigantan. La oposición de tumbona, sarao y dedito levantado que se la queden otros. No es para mí. Nosotros vamos a darle propuestas y soluciones a los españoles», aseguró.

Si bien Feijóo no hizo aquí alusión expresa a Abascal, el líder de Vox se dio por aludido y contestó al presidente del PP a través de las redes sociales. «Me echaré en una tumbona sólo después de recorrer España y el resto del mundo para que sepan que PP y PSOE han traicionado y estafado», comentó, calificando a los populares «como la oposición que hace oposición a Trump y a Milei en vez de a Sánchez».

Sin embargo, desde la dirección del PP, según las fuentes consultadas, lo tienen claro: «Nuestra estrategia no va a cambiar: oposición al PSOE y respeto a los que quieren combatir a este Gobierno», remarcan las fuentes sobre la postura de Génova. «El PP pudo utilizar recortes de prensa la pasada semana para atacar a Vox y no lo hizo», dicen las fuentes del PP sobre lo publicado por El Confidencial.

«Nos sorprende la piel fina de quien se solivianta cuando el PP responde a sus ataques. Seguiremos combinando crítica al Gobierno con propuestas para los españoles», añaden al respecto.

«Nada va a despistarnos del objetivo de cambiar al presidente del Gobierno. Por tanto, que no cuenten con nosotros ni para dividir más al centroderecha ni para contribuir a retirar el foco sobre un presidente del Gobierno en apuros», inciden.

«Abascal fantasea con la posibilidad de que nosotros nos enfrentemos a ellos todos los días para dar visibilidad a su partido, y Pedro Sánchez fantasea con la posibilidad de que les dejemos en paz a ellos y nos centremos en Vox. Ninguno de los dos va a conseguir su objetivo: vamos con todo a por el presidente del Gobierno», apostillan.

«Entendernos»

La semana pasada, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y hombre fuerte de Feijóo, Miguel Tellado, habló con naturalidad de la relación con Vox en una entrevista en OKDIARIO: «Somos partidos diferentes, evidentemente. Nosotros somos un partido de centroderecha y Vox tiene posiciones más a la derecha que las nuestras. A veces las compartimos y otras veces no», expresó, subrayando que «tenemos que hablar y entendernos con Vox». «Creo que ese diálogo es importante», sentenció.

Precisamente, OKDIARIO reveló en exclusiva el pasado 17 de diciembre que sendas delegaciones de PP y Vox se habían reunido en secreto para acercar posturas en medio de la incertidumbre que marca esta legislatura. En la mesa se sentaron tres miembros de cada delegación. Por parte del PP, fueron el propio Tellado, la vicesecretaria de Sanidad y Educación y portavoz suplente del PP, Ester Muñoz, y el presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez.

La representación de Vox corrió a cargo de Kiko Méndez-Monasterio, asesor de Santiago Abascal, José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, y Jorge Martín Frías, eurodiputado y director de la fundación Disenso.

Fue un «encuentro correcto» y un «intercambio de posiciones» celebrado en un «ambiente cordial». Un clima de entendimiento que la dirección de Feijóo quiere mantener, según las fuentes del PP, más allá del cruce de fuertes reproches y de la distancia ideológica y programática que separa a ambas formaciones.