Feijóo lanza la campaña de Ayuso: «Es valiente, arrebata banderas que sólo cree tener la izquierda»

Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, ha pedido este lunes a los madrileños que vuelvan a apoyar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso el próximo 28M. Sobre todo, «después de que ésta haya ejercido un liderazgo con bravura y con resultados». Según el líder nacional del PP, Ayuso ha sufrido un cerco institucional sin precedentes por parte del Gobierno central tras haberse mostrado como «una mujer valiente que desafía sin recato a quienes pretenden apropiarse de la juventud y del feminismo, como si estas banderas sólo se defendieran desde la izquierda».

Alberto Núñez Feijóo ha celebrado también que Isabel Díaz Ayuso no ha descuidado nunca la batalla de las ideas «frente a la tentación de otras ideologías». «Ella ha demostrado que por encima de los sentimientos, las emociones o las pasiones está la libertad», ha recalcado el presidente del PP. Así, Feijóo ha presentado a Ayuso como una líder preocupada realmente por los problemas de los madrileños, «algo que ha quedado claro durante la legislatura y que contrasta con el nuevo gobierno tripartito, que encubre su incapacidad de gobernar con enfrentamientos artificiales, polémicas absurdas, leyes esperpénticas o encuestas falsas».

Como ha anunciado Feijóo en el arranque de su discurso, no todo iban a ser buenas palabras para la actual presidente de la Comunidad de Madrid. El líder popular ha reconocido que Ayuso ha cometido un grave «pecado» que le ha abocado al cerco que el Gobierno de Sánchez le ha impuesto desde el minuto cero. «Su gran pecado ha sido no haber declarado la independencia unilateral, ni incumplir las sentencias del Supremo. Si hubiera sido una presidenta sediciosa hubiera obtenido más favores de Sánchez», ha matizado con ironía.

Ante los supuestos rumores vertidos desde la izquierda que sugieren fricciones internas entre Feijóo y Ayuso, el presidente del PP se ha mostrado muy contundente. «Los mismos que se insultan, se atacan y viven en la confrontación permanente tienen la osadía de pregonar supuestas fricciones en el seno de mi partido. Dicen que me molesta que Ayuso pueda llegar a gobernar en solitario. Es más. Según las habladurías, este discurso debería haber sido revisado antes por ella. Nada de eso, porque no existe nada de eso. Los que extienden estos rumores son los miembros del Gobierno central. Se ve que 22 ministros no encuentran nada mejor que hacer, algo notablemente preocupante. Nosotros hacemos oídos sordos a las palabras necias», ha respondido Feijóo.

Por ello, para disipar cualquier tipo de duda, Núñez Feijóo no ha dudado en volver a alabar el modelo de libertad que Ayuso ha instalado en Madrid. Un modelo económico que representa los objetivos que el PP quiere alcanzar cuando llegue al poder. «En Madrid se han bajado impuestos, con lo que se ha dejado el dinero en las familias y los trabajadores de la Comunidad. Se ha preservado el dinamismo económico, pese a todas las dificultades. Se ha garantizado la libertad educativa, sanitaria y de horarios comerciales y se ha protegido la sanidad pública. Ahora, en el Madrid de Ayuso se ve reflejada la mejor de España», ha expuesto.

Tras pedir a los madrileños que vuelvan a dar su apoyo en las urnas a Isabel Díaz Ayuso el próximo 28M, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para lanzar dos promesas. «En cuanto lleguemos a la Moncloa, aprobaremos la celebración una convocatoria urgente de plazas MIR en Madrid para solucionar la falta objetiva de médicos en centros de Atención Primaria y pediatría. Además, garantizaremos una política que devuelva a la Comunidad de Madrid su autonomía para atraer inversiones. Así que, Isabel, seguiremos hablando», ha prometido Feijóo.

Para concluir su intervención, a modo de anécdota, Alberto Núñez Feijóo ha contado que Isabel Díaz Ayuso le ha invitado varias veces a irse juntos de cañas por Madrid. «La mayoría de las veces he declinado la oferta. Soy menos tabernario que ella. Pero he de decir, Isabel, que ya he buscando un bar en el que nos tomaremos las cañas la semana después del 28M. Así celebraremos el gran éxito electoral que vas a lograr», ha concluido.