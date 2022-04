Alberto Núñez Feijóo plantea que gobierne el candidato más votado en las elecciones. Una propuesta que Sánchez rechaza y que el presidente del PP defiende en esta entrevista con OKDIARIO para recuperar «la importancia de ganar en las urnas, la legitimidad del voto».

Pregunta.-Ha propuesto que gobierne la lista más votada, ¿se lo va a plantear formalmente al presidente del Gobierno o es una declaración para quedar bien de cara a la galería?

Respuesta.- No es una declaración para quedar bien. Lo llevábamos en el programa de las generales de 2008, en las de 2011. Llamamos al PSOE durante las legislaturas de Rajoy para modificar la ley electoral y la respuesta fue no. Cuando llegó Pedro Sánchez nos dimos cuenta de que era imposible porque instauró aquello del no es no. Después de ganar las elecciones en 2016, siendo la lista más votada, se negó a facilitar la investidura del presidente Rajoy, nos obligó a segundas elecciones y, volviendo a ganar con más diputados y más votos, siguió con el no es no. Algunas personas que creen en la importancia del PSOE como partido de Estado le invitaron a abandonar la secretaría general y se desbloqueó la legislatura. En 2018, el presidente Casado presentó una propuesta en el Parlamento para reactivar la lista más votada. La respuesta volvió a ser no. Y, en 2019, cuando hubo elecciones, todo el mundo quedó en libertad para buscarse votos de distintos espectros del centroderecha y formar gobiernos. Ahora yo vuelvo a dar otra oportunidad para retomar este asunto. Creo que es bueno porque hemos visto que partidos que antes eran determinantes para una comunidad autónoma se están diluyendo. Líderes carismáticos que inventaron la democracia y han abandonado la política. Al final, lo que queda son las estructuras que arman la democracia en España, es el PSOE, el PP… A mí me gustaría retomar la importancia de ganar en las urnas, la diferencia entre ganar y perder, la legitimidad del voto, disminuir la desafección de los votantes. Que sepan que su voto puede ser determinante para elegir al presidente del Gobierno.

P.- Pero en la legislatura de 2011 ustedes tenían mayoría absoluta, podían haber cambiado la ley electoral y no lo hicieron.

R.- En el partido se abrió un debate y no le oculto que yo era partidario de cambiar la ley electoral, porque las elecciones nos habían dado mayoría absoluta y no encontraba una respuesta convincente del PSOE sobre su rechazo a cambiar la ley electoral. La respuesta era que podría gobernar con cualquiera en cualquier sitio, pero eso era el interés del PSOE, no de España. El presidente Rajoy nos comentó a los responsables del partido que él no quería hacer ese cambio sin el consenso del PSOE. Y al final no lo hicimos. Esos fueron los hechos.

P.- ¿Usted sería partidario de un sistema de doble vuelta, como en Francia?

R.- En primer lugar, yo soy partidario de cambiar la legislación en los ayuntamientos. Es muy importante que el alcalde de un municipio sea el que encabeza la lista más votada. En la noche electoral, todo el mundo se iría a descansar sabiendo quién es su alcalde. Esto cambiaría desde abajo lo que ocurre en las comunidades autónomas y en el Gobierno. Habría partidos que no tendrían representación local porque se darían cuenta de que no gobernarían y eso haría una selección de partidos políticos de Estado. Hay cosas que un político que necesita mayoría absoluta no se atreve a hacer porque puede perderla. Y, sin embargo, un político que necesita tener la lista más votada se atreve a hacer y se desgasta porque cree que va a poder convencer a la mayor parte del electorado. En las elecciones generales deberíamos dar un plus de representación a la lista más votada, como en Italia y Grecia. Estoy convencido de que algún día alguien del PSOE y del PP lo harán. A mí me gustaría ser yo pero necesito un socio para hacerlo. La mano está tendida desde el primer instante. Busquemos un horizonte para nuestro país. No podemos volver al Congreso de Diputados que tenemos actualmente, que surjan partidos uniprovinciales, comarcales, regionalistas…