El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene a Vox entre sus preocupaciones. «A mí Vox no me quita el sueño porque yo desde el principio, cuando asumí la presidencia del partido, lo dije claramente: yo vengo aquí a ganar las elecciones», ha afirmado Feijóo ante la pregunta de si pactaría con el partido de Santiago Abascal.

Así lo ha explicado el dirigente gallego este lunes en una entrevista concedida a El Programa de Ana Rosa de Telecinco. La presentadora, en su regreso a la televisión, le ha hecho la siguiente pregunta: «¿A usted le quita el sueño tener que gobernar, si llegara ese caso, con Vox?». Ana Rosa se ha referido de esta manera a Pedro Sánchez cuando afirmó en 2019 que «no dormiría por las noches» si hubiese pactado gobernar con Podemos , meses antes de finalmente de firmar un acuerdo con la formación morada.

«No. No porque yo desde el principio, cuando asumí la presidencia del partido, lo dije claramente: yo vengo aquí a ganar las elecciones, no a insultar al señor Sánchez y las vengo a ganar para poder gobernar con una mayoría suficiente», ha respondido Alberto Núñez Feijóo.

El jefe de la oposición se muestra convencido de que llegar a La Moncloa tras las próximas elecciones generales. «Voy a intentar ser presidente del Gobierno. Vengo aquí a gobernar con una mayorías suficiente, creo que podemos conseguirlo. Realmente no es una obsesión porque lo único que quiero es servir a nuestro país. Pero está claro… voy a intentar ser presidente del Gobierno, no tenga duda, y creo que lo podemos a conseguir», ha sostenido.

Socios de Sánchez

Por otro lado, el líder del PP ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por permitir que sus socios de ERC y EH Bildu «marquen la política nacional». «¿Qué ha hecho bien Sánchez? Mantenerse en el poder con quienes decía que jamás gobernaría, eso es fantástico», ha señalado.

«Imagínese que un presidente que saca ciento y pico escaños es capaz de mantenerse en el poder con aquellos que dijo que jamás podría gobernar con ellos porque no podría dormir. Lo ha hecho con quienes dijo que nunca lo haría y ha conseguido que los independentistas sean sus socios. Ha conseguido algo que no había conseguido ningún presidente del Gobierno y es que el independentismo marque la política nacional», ha zanjado Feijóo.