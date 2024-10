Los farmacéuticos ridiculizan a Mónica García por imponer mascarillas contra la gripe: «No atajan virus»

Mónica García ha vuelto a abrir el melón de las mascarillas. La ministra de Sanidad debatirá este jueves con las comunidades ir endureciendo su uso según cuatro escenarios de riesgo, en los que pasará de estar recomendada a personas con síntomas a valorarse su obligatoriedad durante toda la temporada de virus respiratorios. Sin embargo, la médico y madre ha olvidado un dato importante: tal y como constata el Colegio Oficial de Farmacéuticos, las mascarillas quirúrgicas no están testadas en virus respiratorios.

La polémica sobre las mascarillas no es nuevo. Su imposición durante la pandemia suscitó un importante debate, que se acentuó tras conocerse que el Ministerio de Sanidad no contaba con informes perceptivos sobre su protección y efectos para su imposición durante la crisis sanitaria de Covid-19. «La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta no realiza informes. La labor de la Ponencia -como técnica de organización de cooperación- es obtener el consenso técnico de todos sus miembros, que queda plasmado en documentos de trabajo, para su posterior elevación al CSP o al CISNS, según el caso. Por lo tanto, no existen dichos informes», aseguraba entonces el ministerio.

Ahora, con el aumento de los virus respiratorios, Mónica García abre la puerta a que cada comunidad «pueda implementar tantas medidas complementarias como considere adecuadas» en función de su situación, que agrupa en cuatro escenarios de riesgo: 0, 1, 2 y 3 o de riesgo «muy alto» o incluso «pandémico», en el que «se podrá valorar» la adopción de actuaciones «adicionales y excepcionales que se implementarán de acuerdo a la normativa específica».

Sin embargo, tal y como puso de manifiesto el Colegio de Farmacéuticos, esta medida no es la más eficaz. «La evidencia disponible por el momento no permite asegurar que el SARS-CoV-2 se comporte de forma muy diferente al virus de la gripe estacional en cuanto a su capacidad de transmisión y, por tanto, tampoco se puede asegurar que el empleo de mascarillas tenga una eficacia diferente frente al contagio por ambos. A este respecto, sí conviene subrayar que la mayoría de mascarillas, especialmente las de tipo quirúrgico, no están testadas frente a la transmisión de virus», apuntan en un informe técnico sobre el uso de mascarillas.

El borrador de medidas de prevención y control de las enfermedades respiratorias, con el que este jueves Sanidad tratará de alcanzar el consenso de todas las comunidades en la Comisión de Salud Pública, pretende «garantizar la coordinación entre los territorios» este otoño e invierno cuando se solape la circulación de covid-19, gripe o virus sincitial Respiratorio (VRS).

Plan de Mónica García

Escenario 1: recomendada en zonas vulnerables de centros sanitarios. Cuando los indicadores de transmisión estén en nivel bajo o moderado, salvo que «haya motivos» para asignar uno superior o inferior.

Personas con síntomas : la mascarilla siempre es recomendable para ellas; en este nivel, deberán, «en la medida de lo posible», minimizar sus interacciones y aplicar las medidas de etiqueta respiratoria e higiene de manos durante los 5 días posteriores a empezar la sintomatología. Y, si su puesto lo permite, teletrabajar .

: la mascarilla siempre es recomendable para ellas; en este nivel, deberán, «en la medida de lo posible», minimizar sus interacciones y aplicar las medidas de etiqueta respiratoria e higiene de manos durante los 5 días posteriores a empezar la sintomatología. Y, . Centros residenciales : los trabajadores con síntomas deberán ser reubicados en áreas donde no haya contacto directo con personas vulnerables y, de no ser posible, darse de baja los 5 primeros días tras iniciar síntomas. Una vez reincorporados, seguirán utilizando permanentemente la mascarilla hasta, al menos, la remisión completa.

: los trabajadores con síntomas deberán ser reubicados en áreas donde no haya contacto directo con personas vulnerables y, de no ser posible, darse de baja los 5 primeros días tras iniciar síntomas. Una vez reincorporados, seguirán utilizando permanentemente la mascarilla hasta, al menos, la remisión completa. Hospitales, centros de salud y similares: se recomendará la mascarilla tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes en ámbitos vulnerables como salas de tratamientos quimioterápicos o unidades de trasplantados.

Escenario 2: indicada para todos en salas de espera y urgencias. Los indicadores en este escenario estarán en un nivel alto, salvo que «haya motivos para asignar un nivel de riesgo superior o inferior».

Personas con síntomas : se fomentará el diagnóstico precoz y se valorará la utilización de antivirales.

: se fomentará el diagnóstico precoz y se valorará la utilización de antivirales. Medidas no farmacológicas : reforzar ventilación, limpieza y desinfección y recomendar mascarilla a personas «cuyas ocupaciones los llevan a un contacto cara a cara extenso con el público y siempre que interaccionen con personas con síntomas compatibles o casos confirmados».

: reforzar ventilación, limpieza y desinfección y recomendar mascarilla a personas «cuyas ocupaciones los llevan a un contacto cara a cara extenso con el público y siempre que interaccionen con personas con síntomas compatibles o casos confirmados». Centros residenciales: se recomendará «activamente» la mascarilla a personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves en supermercados, tiendas y transporte público, cines, teatros, salas de conciertos, gimnasios, salas de baile o eventos multitudinarios al aire libre.

Centros sanitarios: la mascarilla pasará a estar «indicada» tanto a trabajadores como a pacientes y acompañantes en lugares comunes como salas de espera o urgencias hospitalarias, «valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine».

Escenario 3: Medidas adicionales y «excepcionales». Cuando los indicadores se encuentren en un nivel «muy alto» o haya información que apunte a un «riesgo pandémico», se añadirán otras medidas como reforzar la coordinación entre los diferentes territorios mediante la convocatoria extraordinaria del pleno del Consejo Interterritorial.