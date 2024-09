El ‘faker’ a sueldo Alvise apoya ahora a Israel tras decir en campaña que no quiere ser «su prostituta»

El faker a sueldo, Luis Alvise Pérez, ha defendido esta semana a Israel en el Parlamento Europeo después de haber dicho, durante su campaña para entrar como eurodiputado en Estrasburgo, que España no es «la furcia» de Israel y que él no quiere ser «su prostituta». «Es una barbaridad ser la putita sumisa de Israel o de Ucrania, como estoy viendo que hacen PP y Vox. O sea que hacen PP y Vox diciendo sí a todo lo que diga Israel. No podemos estar al albor de los intereses ni de Estados Unidos, ni de Ucrania, ni de Rusia, ni de China, ni de Israel», dijo Pérez durante una entrevista.

Durante distintas declaraciones previas a las elecciones europeas el presidente de Se Acabó La Fiesta (Salf) llegó a afirmar que no era «sumiso» a ningún país extranjero «ni siquiera a Israel» y que le parecía una barbaridad que Vox apoyase «sin ningún tipo de remilgo ni límite» a este país.

Pérez reiteró que no quería ser «la prostituta» de Israel y que no cree que le debamos nada al país mediterráneo, pero que tampoco quiere ser «la putita» de Rusia. Afirmó que si Israel tiene todo tipo de intereses que afectan a España esta nación no sería amiga suya. «Si Israel tiene empresas que están haciéndole el juego a Marruecos, sacando nuestros recursos minerales de telurio, etcétera, de las Islas Canarias: Israel no es mi amigo. Si Israel utiliza su software para vendérselo de forma ilegal a naciones que son enemigas nuestras para que espíen y así puedan extorsionar a la presidencia del Gobierno de España. Lo siento, Israel no es amigo mío», aseguró.

Ahora, meses después de haber pronunciado estas declaraciones sobre Israel, Pérez ha respaldado sin reparos a este país frente a todo el Parlamento Europeo, una postura que da un giro de 180 grados a su política internacional. El líder de Salf explicó que según «estudios de renombre» existe una correlación directa entre la importación de inmigración musulmana y el aumento del antisemitismo en Europa. «Hemos visto como esta casa se ha convertido hoy en el centro de los delitos de odio contra el judío y contra Israel», ha denunciado.

Asimismo, Alvise Pérez se ha declarado defensor de la existencia del Estado de Israel y ha criticado que otra eurodiputada llamase «fascistas» a todos aquellos que así se autodenominasen. «La eurodiputada Meribel llamándonos fascistas a todos aquellos que defendemos la existencia de Israel. La eurodiputada Méndez diciendo que condenaba la violencia sólo desde el Chalején hasta Gaza. ¿Los muertos asesinados en Tel Aviv valen menos?», ha preguntado.

Por último, Pérez ha afirmado que en Europa «estamos en cuotas máximas del odio contra el judío que tenemos que erradicar».

Postura contra los toros

El faker a sueldo Alvise Pérez también sorprendió en Europa cuando se declaró contrario a la fiesta de los toros. El eurodiputado votó a favor de quitarle subvenciones públicas al toro de lídia durante una comisión de agricultura argumentando que está en contra de la crueldad animal.

«Mis principios son distintos. Ni un sólo euro público a ninguna actividad de ocio basada en la crueldad animal. Y ni Feijóo ni Abasca con Buxadé aquí me vais a hacer sentirme menos crítico con la mafia socialista sólo porque yo no apoye que se apuñale repetidas veces en los músculos del cuello a un animal que sufre de una manera brutal hasta morir», dijo Pérez a través de sus redes sociales.

El eurodiputado advirtió que con su voto no iban a «maltratar animales de ninguna forma» y que no va a pelear para que el presupuesto de agricultura de la Unión Europea vaya a los empresarios que quieren dinero público para «un espectáculo de brutalidad, crueldad, abuso, tortura, violencia y malos tratos».