El ex marido de Oltra intentó ser absuelto con informes que el Supremo considera «no creíbles»

El ex marido de la que fuera vicepresidenta y consejera de Igualdad del Gobierno valenciano, Mónica Oltra intentó ser absuelto de la condena de abusos sexuales a una menor tutelada con informes exculpatorios que el Tribunal Supremo considera «no creíbles». Según fuentes consultadas por este periódico, los magistrados del Alto Tribunal consideran que los informes presentados por el condenado para restar credibilidad a la víctima «mienten». La Audiencia Provincial de Valencia sí les dio credibilidad y, aunque no le sirvieron al acusado para salir absuelto, le permitieron al menos sólo ser condenado a cinco años de prisión. El Tribunal Supremo ha ratificado esta condena.

El ex marido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, lleva años negando en los tribunales los abusos sexuales a una menor tutelada y para ello ha aportado en el juzgado informes que le exculpan. El primero de ellos es una pericial psicológica aportada por su defensa en la que restan credibilidad al testimonio de la víctima. Además, también existen informes que apoyan esta tesis y que han sido elaborados tras una investigación reservada ordenada por la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana que dirigía Mónica Oltra.

Estos informes exculpatorios entran en contradicción con el que había elaborado previamente el Instituto de Medicina Legal, que había calificado tal testimonio de la menor como veraz. Además, no fueron aportados como prueba por la defensa del acusado al inicio de la causa.

La documentación le sirvió a Ramírez Icardi para recurrir la condena de la Audiencia valenciana ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimó la petición y ratificó la condena. Así, la defensa del ex marido de Oltra decidió recurrir ante el Supremo alegando indefensión por no haberse tenido en cuenta estos informes. Sin embargo, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal no ha dado veracidad a los documentos que exculpaban a Icardi.

«Los informes psicológicos practicados en fases tardías del procedimiento carecen de base científica y no son fiables», señala el Supremo en la sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Además, los magistrados del Supremo indican que estos informes que exculpan al ex marido de Oltra cuentan con una eficacia probatoria residual.

Abusos del ex de Oltra

Según la investigación llevada a cabo en los tribunales, los abusos del primer marido de Oltra fueron continuados entre 2016 y 2017. La menor, que se llama María Teresa, tenía entonces 14 y 15 años. Luis era su monitor en el centro de menores en el que estaba internada y pasaba mucho tiempo a solas con ella en su habitación.

Durante el turno de noche, Ramírez Icardi acudía a la habitación de la adolescente en los momentos en que estaba castigada por mal comportamiento y le daba masajes en el cuello para que pudiera dormirse. Una vez ella que pensaba que ella estaba dormida, el ex marido de Oltra le cogía la mano y se masturbaba con ella. La víctima declaró que fingía dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación.

El monitor negó los hechos pero fue condenado a la pena de cinco años de prisión por un abuso a una menor de 16 años sin acceso carnal con el agravante de superioridad. «La asimetría entre acusado y la víctima es clara, no sólo por la diferencia de edad, sino por una superioridad basada en la autoridad que en ese momento representa quien actúa como cuidador en un centro de acogida donde la adolescente se encontraba ingresada, al estar declarada en situación de desamparo», fallaron los jueces.

Esta condena a prisión ha llevado a la defensa de Ramírez Icardi a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, los magistrados no han creído los informes exculpatorios que aportó a la causa y han ratificado la condena. Ahora, fuentes cercanas al caso aseguran que el ex marido de Oltra recurrirá la sentencia del Alto Tribunal ante instancias superiores en Europa.