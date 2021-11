La brutal campaña de desprestigio que la izquierda ha hecho contra Pablo Casado por sus declaraciones sobre la energía renovable ha fracasado estrepitosamente. Políticos del PSOE, Podemos, periodistas, tuiteros de izquierdas e incluso youtubers aprovecharon la opinión del líder del PP para intentar ridiculizarle, pero son ellos los que han quedado retratados porque lo cierto es que lo que dijo el popular es completamente cierto.

En concreto, Pablo Casado aseguró esto en un acto de su partido este fin de semana: «A la izquierda no le gusta la nuclear, no le gusta el carbón, no le gusta el gas, no le gusta la hidroeléctrica, no le gusta la eólica y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Sólo les gusta la solar, y a mí, pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica».

Algunas de las personas más influyentes de la izquierda mediática salieron al ataque tratando de ridiculizar a Casado por su afirmación sobre las renovables. Pero su intención de dejar mal al líder del PP se ha vuelto por completo en su contra. Los que han quedado de incultos e ignorantes han sido ellos. Y es que, el líder del PP lleva toda la razón.

Expertos en energía han salido en defensa del popular. Entre ellos está Martin Varsavsky, conocido emprendedor e impulsor de varias empresas, entre ellas, una energética. «Soy cofundador de Eolia Renovables, hemos construido 550 MW de energía solar y eólica y te lo digo claramente. Pablo Casado lleva toda la razón, ningún país almacena energía renovable en baterías a escala industrial, y no lo hacen porque sería carísimo», sentenció el experto en la materia ante las chanzas de las críticas sin base.

Otro de los que han salido en defensa de Casado ha sido el economista y eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano: «Miles de ‘listos’ metiéndose con Casado por decir cosas que son ciertas: Una es que el pico de demanda eléctrico es en invierno, y durante la noche. Y dos es que la solar no funciona sin sol. Podría guardarse la energía generada del día en baterías gigantes. Ahora mismo, es muy caro».

Miles de «listos» metiéndose con @pablocasado_ por decir cosas que son ciertas.

1 El pico de demanda eléctrico es en invierno, y durante la noche

2 La solar NO FUNCIONA SIN SOL. Podría guardarse la energía generada del día en baterías gigantes.Ahora mismo, es muy caro https://t.co/gbNlWXCxdP pic.twitter.com/U7uWInXDcA — Luis Garicano (@lugaricano) November 14, 2021

Pablo Casado tiene razón y los iconos de la izquierda mediática han quedado completamente retratados. Aquí recopilamos algunas de las personalidades públicas que criticaron al popular y que han hecho el ridículo:

