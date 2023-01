El pasado 17 de noviembre, mientras las Cortes tramitaban la reforma exprés del Código Penal, el PP presentó un escrito en la Mesa del Congreso para que solicitase «los correspondientes informes al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal». Sin embargo, PSOE y Podemos, con mayoría en la Mesa, rechazaron tal petición días después con el argumento de que tales informes no eran obligatorios. La consecuencia: se espera que un aluvión de malversadores o corruptos se beneficie de esta reforma a la carta de los golpistas catalanes. Y ello, después del fiasco del Gobierno con la ley que favorece a los agresores sexuales.

En concreto, el acta del acuerdo de la Mesa del Congreso el 21 de noviembre, al que ha accedido OKDIARIO, refleja en relación con la solicitud del PP para que se recabasen informes de los órganos constitucionales, que «no procede acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta el carácter no preceptivo de los mismos». Y es que para ello, los de Pedro Sánchez optaron por la vía de la proposición de ley orgánica de los grupos parlamentarios, que no requiere tales informes, a diferencia del proyecto de ley del Gobierno, donde sí son preceptivos aunque no vinculantes. A juicio del Grupo Popular que dirige Cuca Gamarra, secretaria general del partido, el hecho que PSOE y Podemos alegasen simplemente la «no preceptividad» de dicha solicitud de informes para no escuchar a los jueces es una reacción que «difícilmente constituye motivación suficiente».

De este modo, el texto de la reforma de Sánchez, que incluía de partida la derogación del delito de sedición, burló las recomendaciones de los jueces, incorporando en el trámite de ponencia en Comisión la nueva malversación, que rebaja las penas para los corruptos. Esta Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, acabó siendo aprobada por el Pleno del Congreso el 15 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre, al día siguiente de recibir el visto bueno del Senado.

Precisamente, este martes OKDIARIO reveló que el juez que investiga el caso Aquamed ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise las penas de los procesados por si tiene que hacer alguna modificación (que sería a la baja) tras la reforma que suaviza el delito de malversación y que entrará en vigor este jueves 12 de enero (esto es, veinte días después de su publicación en el BOE).

Ley Montero

Se da la circunstancia de que para el 17 de noviembre, cuando el PP presentó su escrito ante la Mesa de la Cámara, el Gobierno ya venía negociando con los separatistas catalanes la rebaja de la malversación vía enmienda a la ley orgánica que ha derogado la sedición. Y ya entonces, estaba en el debate público cómo la aplicación de la ley del Sólo sí es sí (también llamada ley Montero) estaba beneficiando a violadores con excarcelaciones y rebajas de penas. En este caso, al ser una ley emanada del Gobierno, sí tuvo informe del CGPJ y el órgano de gobierno de los jueces alertó sobre una posible revisión de penas.

En cambio, en lo referente a la sedición y la malversación, la tramitación parlamentaria diseñada por Moncloa para beneficiar a golpistas y malversadores esquivó en todo momento la opinión de los jueces sobre una nueva legislación que ahora se le vuelve en contra.

Con todo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defendió este martes la reforma del Código Penal aprobada recientemente por el Ejecutivo de PSOE y Podemos, «El Gobierno tiene un claro compromiso contra la corrupción, tolerancia cero en ese sentido», apostilló.