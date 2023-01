Espectacular: Almeida sorprende a Maestre recitándole todos sus logros a velocidad supersónica

En tan sólo tres minutos y a una velocidad casi imposible. Así le ha relatado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, los logros que ha conseguido durante los cuatro años de legislatura a Rita Maestre.

«Señora Maestre, mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas tres minutos es muy complicado resumirlo, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para darle todos los datos que demuestran la evolución a positivo y la transformación de la ciudad de Madrid». Así comienza un recital de tres minutos en el que el regidor madrileño ha hecho gala de su pasado como opositor.

Durante su discurso, de manera muy rápida, ha recordado que, «por primera vez, Madrid se ha situado entre las diez mejores ciudades del mundo respecto a su calidad de vida y, en segundo lugar, es la primera ciudad que ha recuperado el PIB previo a la pandemia». Asimismo, Almeida ha destacado que Madrid «es la ciudad líder en creación de empleo y en afiliación a la seguridad social». También ha querido hacer hincapié en que «atraemos más del 70% de la inversión extranjera en España».

Por otro lado, el alcalde madrileño ha destacado que se siente «profundamente orgulloso de que el gasto social per cápita en la ciudad es 100 euros superior de lo que era en el año 2018 cuando ustedes gobernaban», haciendo alusión a la legislatura de Manuela Carmena. Además, ha incidido en que los madrileños han «ahorrado más de 500 millones de euros en impuestos.

Durante su recital de tres minutos, Martínez-Almeida ha recordado que «por primera vez, desde el año 2008, Madrid cumple con los datos de calidad del aire previstos en la serie histórica en la normativa exigida por la Unión Europea»; «por primera vez, hay un contrato de limpieza interbloques», y «se ha incrementado en un 50% el presupuesto de limpieza y de mantenimiento de las zonas verdes».

Al finalizar el repaso de todos sus logros al frente del Ayuntamiento de Madrid, Almeida ha recibido un sonoro aplauso y le ha dicho a Rita Maestre: «Usted decía que yo sólo tengo una obsesión, Sánchez; pues yo a usted sólo le he oído hablar de Almeida, no le he oído hablar de Fuencarral, San Blas, Villaverde, Usera, Barajas, Tetuán… Señora Maestre, dato mata relato».