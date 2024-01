La mayoría de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez se ha ausentado del debate de la Ley de Amnistía, a pesar de que abarrotó la presentación del libro del jefe del Ejecutivo, titulado Tierra Firme, en diciembre del año pasado. Tampoco ha estado el propio líder socialista.

Durante la votación más importante de la legislatura del Gobierno socialista, apenas una cuarta parte de los titulares de carteras se han presentado en el hemiciclo para presenciar el debate entre los grupos parlamentarios y para votar físicamente las enmiendas a la norma.

Sólo cinco de los 22 ministros del Gobierno hicieron acudieron a la Cámara Baja para la primera parte del pleno monográfico que este martes debate la Ley de Amnistía. La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Durante la presentación del libro de Pedro Sánchez, Tierra Firme, 14 de los 22 ministros se personaron en la cita. Ahí estuvo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la titular de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la portavoz del Gobierno y titular de Educación, Pilar Alegría; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la titular Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz; y el de Transformación Digital, José Luis Escrivá, y repitió Bolaños, Redondo, Torres y Urtasun.

Muchas gracias a todas y todos los que habéis estado a mi lado durante el proceso de creación de «Tierra firme» y a los que hoy me habéis acompañado. Especialmente a @lozanoirene por hacer posible este libro y a @jjaviervazquez y @macaballeroma por la amena conversación. pic.twitter.com/YWC7OFvgWt — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 11, 2023

A pesar de las numerosas ausencias, la Ley de Amnistía es una de las normas sobre las que el Ejecutivo sostiene su gobernabilidad, ya que depende de ella para que Junts apoye las medidas que propone el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez también se ha ausentado en momentos importantes de esta legislatura. El presidente del Gobierno no se presentó en el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se tomaba en consideración la Ley de Amnistía, es decir, el primer paso para comenzar la tramitación parlamentaria de la norma.

El líder socialista tampoco estuvo presente durante la votación de los tres primeros decretos del Gobierno, de cuya aprobación dependía la continuidad de la ampliación del escudo social o la digitalización de la Justicia. En aquel momento, Sánchez se presentó a la repetición de la votación de uno de los decretos, que se había tenido que volver a votar después de un error de uno de los diputados al votar telemáticamente.

Eso sí, a pesar de que el presidente del Gobierno no ha acudido a la primera pare del debate de la Ley de Amnistía, sí que lo ha hecho a la votación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre la norma, así como a la votación final del texto en su conjunto. Durante estos últimos procesos de la votación también ha estado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y se ha ausentado la titular de Igualdad, Ana Redondo.

Junts rechaza la ley

La norma finalmente no va a aprobarse en el Congreso y, por tanto, a seguir su tramitación parlamentaria, después de que Junts votase que no a la versión final del texto que previamente pactaron con el PSOE, ya que consideran que no alcanzaría una «amnistía integral» después de culpar a los «jueces prevaricadores» de perseguirlos. La ley volverá a la comisión de Justicia para un nuevo dictamen y la introducción de más enmiendas.

El partido independentista ha argumentado su negativa a la Ley de Amnistía porque consideran que es «selectiva y en diferido» en su versión actual. «No es lo que firmamos con el PSOE», ha señalado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras en su discurso en el hemiciclo. La barcelonesa ha defendido que lo pactado con los socialistas era la «amnistía integral» para que «no deje a nadie atrás» y que se «repare la represión que sufre el independentismo desde hace años». «Detener la represión a medias no es retenerla», ha apuntado la vocera del partido de Carles Puigdemont.

«Nos está pasando la represión por delante de las narices y no hacemos nada», ha clamado Nogueras. Y ha señalado al juez Joaquín Aguirre porque considera que «se pasea por las televisiones prevaricando y no hacemos nada». Nogueras aludía a unas declaraciones del magistrado, una televisión alemana que el magistrado ha realizado, respecto a las supuestas vinculaciones entre el independentismo y los servicios secretos rusos que está investigando en los juzgados.