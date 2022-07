La ex escolta de Irene Montero, Elena González, a quien la ministra de Igualdad utilizó como recadera y chófer de la familia, ha aportado al juez del caso Niñera, Juan José Escalonilla, los mensajes intercambiados a través de Telegram con la segunda nanny de la pareja Montero-Iglesias. Estas conversaciones son claves para demostrar la veracidad de los hechos denunciados por la testigo González en sede judicial. La ex escolta reveló al instructor que Montero utilizó como cuidadora de sus hijos no sólo a la ex diputada podemita Teresa Arévalo, hoy en el gabinete de la ministra de Igualdad, sino también a Gara Santana, una asesora a sueldo del Congreso de los Diputados.

En la declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42, que también investiga a Podemos por financiación ilegal, la ex escolta aseguró que «llevaba personalmente hasta el domicilio de Iglesias y Montero» a una segunda niñera. Se trataba de la asesora Gara Santana, jefa de prensa del partido, quien «se encargaba del cuidado de los mellizos, Manuel y Leo, tras recibir el alta hospitalaria en el Gregorio Marañón, donde estuvieron ingresados al nacer prematuros», ratificó González en sede judicial. «Santana estaba cansada de tener que cuidar a los niños de Iglesias y Montero y así nos lo transmitía a los escoltas», explicó. Y añadió: «Nosotros la recogíamos (a Santana) y la llevábamos hasta el domicilio familiar en Galapagar porque como está tan lejos…».

El magistrado instó a la testigo a que aportase a la causa todas las pruebas de las que pudiese disponer con el objetivo de corroborar los hechos denunciados. Así, la ex escolta ha aportado las conversaciones mantenidas con Gara Santana. Los mensajes, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, ratifican que efectivamente Elena González, cuando realizaba su labor como chófer, llevaba hasta el casoplón de Iglesias y Montero a la segunda niñera. En la cadena de mensajes, la ex escolta le pregunta a Santana que dónde la recoge y ésta le indica un domicilio ubicado en la Avenida de Moratalaz y la hora exacta, las 16:30.

Esta segunda niñera, que es pareja del diputado Rafael Mayoral, estuvo realizando estas labores durante, al menos, «cuatro o cinco meses». En ese tiempo, la asesora desatendió sus funciones como jefa de prensa de los morados porque «estaba dedicada al trabajo personal de Irene Montero», señaló la ex escolta. Un año después, con la llegada de la pequeña Aitana –hija menor de la pareja podemita– estas labores pasaría a realizarlas la ex diputada Arévalo. La lista de mujeres de la formación a las que la feminista Irene Montero ha empleado para labores domésticas ha ido en aumento.

Hay que recordar que el magistrado ha imputado a Gara Santana por un presunto delito de malversación. El mismo delito por el que también fue imputada la otra niñera, Teresa Arévalo, y por el que se investiga a Irene Montero. Esta última se ha salvado de declarar ante el juez en calidad de investigada porque goza de aforamiento ante el Tribunal Supremo debido a su cargo público.

La segunda niñera

Rafa Mayoral mantuvo una breve relación con Irene Montero antes de que ésta se convirtiera en la pareja oficial de Pablo Iglesias y, más tarde, ministra de Igualdad. La actual pareja de Mayoral es la canaria Gara Santana que desde entonces, como es habitual en Podemos, no ha dejado de ascender en la estructura del partido.

Tras aterrizar en Madrid en 2015 de la mano de Victoria Rosell, Gara Santana se convirtió en la jefa de prensa de Irene Montero y, ya como pareja de Rafa Mayoral, se incorporó al gabinete de prensa de Podemos en el Congreso de los Diputados. En la actualidad, la web de Podemos sitúa a Santana como responsable de comunicación del partido junto a Laura Casielles y María de Vigo.