La escapada de Sánchez en plena corrupción: en pistas de esquí y hotel dirigidos por miembros del PSOE

En plena oleada de casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno, Pedro Sánchez y la imputada Begoña Gómez se han ido de escapada a esquiar a las pistas de de Cerler, que dirige un ex candidato del PSOE, y se están hospedando en un hotel que regenta un ex concejal socialista de Benasque (Huesca). En concreto, se trata de Gabriel Mur, que se presentó en las listas del PSOE, y de José Jordana, que fue concejal en la anterior legislatura en ese municipio altoaragonés. Gracias a estos dos socialistas, Pedro Sánchez y su mujer están disfrutando del Pirineo practicando snowboard en sus montañas.

Pedro Sánchez ha decidido marcharse de vacaciones pese a los escándalos judiciales que afectan a miembros directos de su familia y a cargos de su Gobierno. Una vez dio la rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros del año se marchó a Benasque, un pueblo que el presidente frecuenta desde hace años. Esta vez le acompaña su mujer y han decidido hospedarse en el Hotel Casa Cornell, cuya dirección la ostenta un conocido cargo socialista de la localidad.

El establecimiento dispara sus precios en estas fechas y se sitúa al lado de las pistas de esquí en las que Pedro Sánchez y Begoña Gómez están practicando deporte desde primera hora de la mañana. Se trata de la estación de Cerler, controlada por el Grupo Aramón, que se define como el primer grupo empresarial de nieve y montaña en España. Esta empresa controla la mencionada estación y la de Formigal-Panticosa, en el Pirineo Aragonés, así como las de de Javalambre y Valdelinares, en las montañas turolenses.

El grupo Aramón es una empresa participada al 50% por el Gobierno de Aragón, que durante años estuvo controlado por los socialistas. De hecho, en la dirección de la pista de Cercer colocaron a Gabriel Mur, que se presentó en las listas del PSOE para las elecciones locales de Benasque de 2011. El ahora director de Cerler iba en la novena posición de aquella candidatura que encabezaba José María Castán Llanas.

El presidente del Gobiern o ha decidido volver a Benasque en esta ocasión en un viaje privado con su esposa. Moncloa se ha negado a dar datos sobre el traslado, pero han informado que estarán en la zona hasta el próximo 30 de diciembre. Pedro Sánchez y su esposa han ido acompañados de su escolta y de coches privados.

‘Clan Benasque’

Pedro Sánchez conoce muy bien Benasque. En este idílico destino de los Pirineos se fraguó el clan Benasque, una red —revelada por este periódico— que agrupa a políticos del PSOE y empresarios a los que les une su pasión por la montaña, la política y los negocios. Pedro Sánchez entró en el clan Benasque-Valle de Arán del empresario Barrabés cuando era secretario general del PSOE en la oposición. Allí acudía con su familia y aprendió a esquiar con Félix Jordán de Urríes, un monitor que dirigía el Club de Esquí Valle de Benasque. Entre 2015 y 2020, Jordán de Urríes fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Benasque. Aquella corporación municipal la integraba también José Jordana, el propietario del hotel donde estos días se hospedan Sánchez y Begoña Gómez.

Oriundo de Benasque es el socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, que ha acabado imputado en los tribunales en la causa que se sigue sobre la mujer del presidente del Gobierno. Amigo de la familia de Barrabés, el presidente también tiene amistad con Paco Boya, ex síndico del Valle de Arán, ex presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas) y actual secretario de Estado para el Reto Demográfico. Por su parte, también pertenece a este clan Miguel Gracia, factótum del PSOE del Alto Aragón y ex presidente de la Diputación de Huesca. Otro de los amigos de Barrabés es David Cierco, que fue candidato del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en 2011.

Todos estos empresarios han sido beneficiados por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez. Félix Jordán de Urríes dio el salto a Madrid en 2021 y fue nombrado director de la Fundación Deporte Joven, que ha sido agraciada con subvenciones del Ejecutivo. También Barrabés ha disparado los ingresos de sus empresas gracias a las licitaciones del Ejecutivo. Por su parte, David Cierco fue nombrado director general de Red.es, una empresa estatal que depende del Gobierno.