Errejón aplaude el «giro social» del PP para trabajar menos y conciliar: «Es una buena noticia»

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, aplaude el «giro social» del PP para trabajar menos y conciliar. Los populares han registrado este martes en el Congreso su Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar que incluirá, entre otras medidas, implementar la jornada laboral flexible y la creación de un banco de horas para que los trabajadores puedan elegir cómo las utilizan para conciliar. «A mí me parece una buena noticia que el PP haya aceptado discutir de la agenda social», ha afirmado el dirigente de Sumar.

«Me parece que el PP lleva más de un año pregonando que nuestro país y nuestra democracia se rompían y estaban en peligro y que llevaba más de un año intentando una labor, digamos, de envilecimiento del clima político, discutiendo de que si la amnistía acababa con España. Y creo que empieza a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la vida de los españoles. Y a mí me parece que eso es una buena noticia. De esto es de lo que hay que discutir», ha defendido Íñigo Errejón sobre las medidas de conciliación que presenta ahora el PP.

La Ley de Conciliación que defiende la formación de Alberto Núñez Feijóo propone medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años., la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, el reconocimiento a las familias monoparentales y la ampliación de sus permisos, un plan de ayudas para la reincorporación laboral de las mujeres, implementar una jornada laboral flexible y la mejora en el tratamiento fiscal de las familias.

«De esto es de lo que hay que discutir y nosotros damos la bienvenida a esta discusión. Ha sido precisamente Sumar quien ha puesto encima de la mesa la reducción de la jornada laboral o quien ha puesto encima de la mesa la necesidad de conciliar», ha explicado Errejón. «Hemos sido nosotros quienes hemos insistido mientras otros nos decían que lo importante aquí era que la amnistía se llevaba por delante a España o que lo importante era Venezuela y luego se olvidaban inmediatamente. Hemos insistido mucho para que la agenda política coincidiera con las preocupaciones sociales», ha enfatizado.

Sin embargo, el portavoz de Sumar ha aprovechado también para cargar contra el PP por haber difundido «previsiones catastrofistas» y por hablar «de las siete plagas bíblicas». «Cuando el PP se aviene a discutir de las cuestiones sociales, pues nosotros lo saludamos y queremos tener este debate. Creo que esto significa que el PP asume que hay legislatura para rato y que, por tanto, se acaban las previsiones catastrofistas y hay que discutir de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente», ha señalado Íñigo Errejón este martes en una entrevista al programa La Hora de La 1 de TVE.

«A nadie se le escapa que nuestros modelos en esto son, en muchos casos, casi antagónicos y está bien que así sea. Nosotros no creemos que los permisos tengan que depender de si le vienen bien o no al empresario, creemos que tienen que ser derechos y que tienen que ser paritarios. Nosotros no creemos que la forma de reducir la jornada sea trabajar 9 horas y media al día, sino que tenemos que ir a las 37,5 horas semanales sin reducción de salario. Pero bienvenido sea que el PP deje de hablar de las siete plagas bíblicas y comience a hablar de los problemas cotidianos de los españoles y creo que ese debate lo tenemos que tener en el Congreso», ha apostillado.

Críticas de Esperanza Aguirre

Estos elogios de Íñigo Errejón a las medidas del PP en materia de conciliación contrastan con las críticas de algunos históricos dirigentes populares. Es el caso de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha arremetido contra la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reducir la jornada laboral. «El PP se está negando a dar la batalla cultural y si no damos la batalla cultural no vamos a ganar las elecciones. Porque es que la gente se cree que bueno, pues que todo es gratis», ha defendido Aguirre en declaraciones a The Objective.

La que fuera dirigente del PP en Madrid es contraria a realizar propuestas en función de lo que digan las encuestas como, a su juicio, está ocurriendo con las medidas de reducción de la jornada laboral y de conciliación que los populares están defendiendo en la actualidad. «Los partidos no tenemos que hacer encuestas. Que no le vamos a preguntar a los españoles lo que quieren, nosotros les vamos a decir lo que creemos que es lo que necesita España», ha señalado.

«¿Qué cómo convencemos a la gente? Pues dando la batalla. Mira a Javier Milei (presidente de Argentina), él sí que ha dado la batalla cultural desde el primer día», ha zanjado.