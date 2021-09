Eric Frattini, escritor y veterano corresponsal internacional y de guerra, que trabajó para la ISAF en Afganistán, se pregunta, en una entrevista para los socios de OKDIARIO, por el silencio de la ministra Irene Montero y de las políticas del PSOE: «¿Por qué no critican claramente lo que ocurre en Afganistán?». Eric Frattini dice que «son personas que siempre he pensado que viven fuera de la realidad, incluso de la de España». Y va más allá: «Cuando una de tus fuentes de financiación ha sido HispanTV, la televisión del régimen de Irán, ¿qué vas a decir?».

Frattini analiza en la entrevista el nuevo escenario afgano («Rusia, China y Catar son los nuevos amos»), los intereses de fondo ya negociados con toda probabilidad para entregar el país a los talibán («el litio, las minas y la droga»), el por qué de nuestra derrota allí («es el fin del Imperio de la OTAN»), la incapacidad de Joe Biden («¡en manos de quién está la Casa Blanca!») y el papel insignificante del presidente Pedro Sánchez en el plano internacional de quien critica que no tuviera «el mínimo decoro, en su primera aparición, de salir con chaqueta y corbata y no en alpargatas por respeto a nuestros 100 caídos que se dejaron la vida allí».

El curriculum vital y profesional de Frattini es desbordante: Oriente Medio, Croacia, Bosnia, Chechenia, Somalia, Burundi, Ruanda, el antiguo Zaire… trabajando para medios de comunicación y para la ONU. Por no hablar de sus expediciones y aventuras al margen del periodismo y de sus libros sobre el Mosad o el Vaticano. En Afganistán trabajó durante un año como oficial de enlace para la ISAF.

Testigo de aquello, conocedor sobre el terreno de aquel indomable y complejo territorio, Frattini cree que Occidente comete siempre el error de intentar exportar nuestros modelos y paradigmas a sociedades que son tribales aún: «Occidente siempre comete la idiotez de creer que con unos cuantos bombardeos a esos campesinos y regándoles de millones de dólares para comprarles la paz va a conseguir imponer su modelo de democracia constitucional». Recuerda que el país lo controlan, realmente, los más de 200 señores de la guerra de más de 15 etnias distintas, que aquello es la cordillera del Himalaya, que echaron a los británicos, a los soviéticos y ahora «al Imperio de la OTAN con toda su tecnología» y que ya Alejandro Magno dijo aquello -más o menos- de «cuidame de la mordedura de una serpiente, las garras de un tigre y el ataque de un afgano».

Frattini vivió en Afganistán, como testigo, el error de «intentar comprarles la paz con chorros de dinero»: «Hemos regado, durante años, a esos señores de la guerra con ingentes cantidades de dinero. Llegábamos y les decíamos. Tome usted medio millón de dólares y pacifíqueme su territorio. ¿Y ellos qué hacían?. Se iban con nuestro dinero a la frontera, compraban armamento ruso y chino y en cuanto se retiraban de allí los americanos, los canadienses o los británicos, iniciaban ellos su guerra contra el territorio de al lado». Eric Frattini recuerda que «España también ha participado en esa lluvia de dinero» con la que, al final, hemos tenido, en realidad, veinte años de guerra y la derrota.

Biden, «un presidente de broma»

«¡Caray … En manos de quién está la Casa Blanca!», exclama. Eric Frattini señala a los cuatro presidentes de Estados Unidos «culpables» de esta situación: «Primero, Bush, que nos metió en el avispero de Ásia Central. Después, Obama, que comete el error gravísimo en 2014 de ejecutar la mayor retirada de su contingente sin avisar a los canadienses o británicos para que ocuparan el territorio que ellos dejaron y que ocuparon en seguida los talibán. Después, Trump, que dió a los líderes talibán carta de naturaleza política y rango de interlocución al reunirse con ellos en Doha en la cumbre del año pasado auspiciada por el emir de Catar. Y, por último, Biden, que es un hombre que no está bien de salud porque está demasiado mayor para ser presidente de Estados Unidos, que se levanta una mañana y decide que se va de repente. Es de broma. Decían que Trump era un presidente de broma. Pues éste también es un presidente de broma».

China, Rusia y Catar, los amos

Para Eric Frattini, «los amos y señores de la nueva situación son Rusia, China y sus compañías mineras y, por supuesto, el emir de Catar, que ha estado financiando a los talibán». Frattini apunta al interés chino y ruso por las enormes minas afganas de litio, el mineral con el que se fabrican las baterías de los coches eléctricos. Afganistán tiene enormes riquezas minerales, esenciales como materia prima para el primer mundo, pero que -teme- caerán en manos de las nuevas potencias poco democráticas del planeta, especialmente China.

Por no hablar de la droga. «Cuando estaba allí e iba con mi unidad, hacía una foto en una aldea a un anciano y de repente descubrías detrás de él una enorme plantación de opio. Es el cultivo más rentable para ellos, como pasa en otros países como Bolivia que plantan coca. Se les intenta financiar para que planten otra cosa que no sea droga, pero cuando llega gente de Irán, que son los principales compradores y distribuidores del opio, los campesinos piensan que es más rentable para ellos seguir plantando opio que ponerte a plantar maíz o cualquier otra cosa». Para Eric, «el opio seguirá siendo su principal fuente de financiación».

Sánchez, aislado y sin decoro

Eric Frattini tiene claro que «los talibán no van a gobernar con ninguna moderación» y que aplicarán con toda su crudeza la Sharia o Ley Islámica, especialmente en lo relativo a las mujeres. Opina que hay mantener «algún tipo de contacto» con ellos y sugiere que todo el mundo va a hacer la vista gorda a cambio de poder negociar intereses económicos. No tiene duda de que la «nueva» Afganistán volverá a ser refugio de terroristas y tiene un emocionado recuerdo para los 104 españoles que se han dejado allí la vida en estos años.

Por eso, critica la falta de «decoro» del presidente Pedro Sánchez, en su primera aparición pública en alpargatas: «Alguno de los 1.000 asesores que tiene y que pagamos todos debió decirle que saliera con chaqueta y corbata por respeto a nuestros caídos».

Lamenta Frattini el aislamiento internacional de Sánchez, especialmente en los primeros y cruciales días de la crisis: «Merkel podía llamar a Putin y por eso aterrizaron aviones de Lufthansa en la propia Kabul o Macron al presidente chino o al emir de Catar con quienes tiene magníficas relaciones». Cree que Sánchez debió pedir ayuda a la Corona, al Rey Felipe o al Rey Juan Carlos, que es amigo personal del emir de Catar, para facilitar el rescate de los españoles y, sobre todo, de los colaboradores nuestros que, al final, se han quedado. «Aunque tal y como estamos tratando en general a la Corona -dice- no me extraña que no lo hiciera».

Twitter y los talibán

Eric Frattini no sale de su asombro asomándose a algunas redes sociales, que son instrumento de fanatización, captación y exportación del mensaje islamista más violento y radical en todo el mundo: «A mí me han cerrado en España automáticamente la cuenta de Twitter por criticar al gobierno de Pedro Sánchez alegando que no cumplo su normativa y, sin embargo, los líderes talibán tienen cuentas abiertas

afirmando que hay que matar a los homosexuales y a las mujeres o que las mujeres no pueden reirse. No entiendo nada».

Irene Montero

Eric Frattini, cuyos ojos han visto tanto por todo el planeta, se pregunta de nuevo: «¿Dónde está ahora Irene Montero?. ¿Por qué no critica claramente lo que ocurre en Afganistán?». El propio Eric se responde: «Si una de tus fuentes de financiación ha sido Hispan TV, la televisión del régimen iraní, ¿qué vas a decir…?, ¿que en Irán cuelgan a los homosexuales de gruas en plazas públicas?… Alguien tiene que contar lo que pasa y lo que va a pasar pero habiendo estado. Es muy fácil para la ministra Irene Montero -señala- dar discursitos en la plaza de Cibeles en el 8M y dices … ¡Caray! … ¿Y dónde está ahora?».

Por eso cree enormemente valiosa la labor del periodista en general y de tantos, como Julio Fuentes, que se dejaron la vida en este caso en Afganistán. Eric recuerda a Julio, ejecutado en una carretera en 2001 al poco de la invasión: «Julito me decía… Frattini es que tú y yo nunca nos vamos a quedar sin trabajo porque siempre va a haber guerras que cubrir».