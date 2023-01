Eniko Gyori, ex embajadora de Hungría en España, se ha convertido en el nuevo azote de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo desde su escaño de eurodiputada. Todavía resuenan a día de hoy sus palabras dirigidas desde el hemiciclo a sus colegas y al Comisario de Justicia, Didier Reynders: «¿Cuándo van a tomar medidas contra el Gobierno español, o sólo las toman contra gobiernos conservadores que representan los valores de la libertad y la familia?», dijo la pasada semana. «En España la libertad, la justicia y la independencia judicial están en riesgo», afirma a OKDIARIO.

En esta entrevista, Gyori ahonda en su idea y alienta al Parlamento Europeo a solicitar la aplicación del artículo 7 de la UE vista la situación que atraviesa España. El artículo 7 es uno de los castigos más duros existentes para los países comunitarios e implica la pérdida del derecho de voto en el Consejo Europeo ante la vulneración de principios básicos de la UE como son la legalidad y el estado de derecho.

PREGUNTA.- ¿Qué recuerda de su experiencia como embajadora de Hungría en España?

RESPUESTA.- Si bien pude hacer mi trabajo, he de reconocer que no hubo gran simpatía por parte del Gobierno de España. De hecho, tuve que hacer frente a muchas luchas, sobre todo con Josep Borrell al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hubo momentos en los que se hizo declaraciones sin fundamento sobre mi país y que requirieron una reacción inmediata por mi parte.

P.- ¿Cree usted que Pedro Sánchez está obsesionado con Hungría?

R.- Los políticos de la izquierda siguen fundamentalmente el mainstream propagado por los medios de comunicación más próximos a su ideología. La situación es dura porque pone en riesgo las libertades de los ciudadanos en todo este proceso de debate político ideológico. La izquierda política europea ataca gobiernos legítimos, tratan de borrarnos. Las críticas siempre llegan desde donde gobierna la izquierda.

P.- En su discurso del pasado 18 de enero usted habló de la situación política que se vive en España, ¿cómo describiría usted ahora mismo dicho momento político?

R.- Estoy muy preocupada por la situación de España y por el momento en el que se encuentra el Estado de Derecho. Hemos visto recientemente en las instituciones comunitarias, concretamente en el Parlamento Europeo, como la corrupción ha estado enraizada dentro del sistema. Pero dicha corrupción es de la izquierda y precisamente los políticos de la izquierda no pueden evitar este debate. Mientras los medios de comunicación miran con lupa lo que hacen algunos gobiernos europeos que han salido de las elecciones democráticas de sus países, no dicen nada de la deriva autoritaria española. Este comportamiento de doble rasero es inaceptable. Los medios de comunicación esconden la realidad.

«Si Hungría hubiera hecho lo que hizo Sánchez con el CGPJ se habría montado una rebelión en la UE»

P.- ¿Hay deriva autoritaria en España?

R.- En España hay problemas con las libertades, la justicia, la independencia judicial, etc. todas ellas están en riesgo y eso es un asunto que preocupa al conjunto de la Unión Europea y, en este sentido, la Comisión Europea debería ser imparcial. Los tratados que han firmado todos los países han de ser igual para todos y deberían tratar a todos por igual, porque lo que estamos viendo actualmente es una política de doble rasero. Por ejemplo, los nombramientos que se han llevado a cabo para los órganos judiciales en España si subieran sido realizados del mismo modo en Hungría hubiera habido una rebelión. A Hungría la están examinando y evaluando constantemente. De hecho, llegaron a bloquearse fondos comunitarios a mi país, todo fruto de la condicionalidad política. Muchos esperaban la caída de Viktor Orbán, pero él es el primer ministro refrendado por la mayoría de los ciudadanos en el país y eso hay que respetarlo. La Unión Europea debería tomar las mismas medidas para todos. El gobierno de mi país es atacado porque representa los valores conservadores de la libertad, de la familia, del respeto a la propiedad privada, etc.

«En España ha habido una reforma del Código Penal para reducir las penas por malversación y esto es inaceptable»

P.- ¿Qué cree que debería hacerse en este sentido con España?

R.- Espero ver los informes que la Unión Europea presentará sobre el funcionamiento del Estado de derecho en unos meses. No obstante, hay que actuar con urgencia. A nosotros en Hungría nos impusieron medidas estrictas contra la corrupción y nosotros cooperamos. En España, ha habido una reforma del Código Penal para reducir las penas por malversación y esto es inaceptable. Es un ejemplo de doble rasero y eso implica muchos riesgos.

P.- ¿Entonces que puede la Unión Europea hacer con España?

R.- A pesar de que no existiría una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo para ello, creo que se dan las circunstancias para que el Consejo de la Unión Europea aplique el artículo 7 sobre España.

P.- Usted ha hecho mención al problema de la corrupción en el Parlamento Europeo provocada por el Qatargate, desde OKDIARIO hemos informado de ciertas irregularidades protagonizadas por el eurodiputado socialista español Fernando López Aguilar. ¿Qué le parece lo que está pasando?

R.- Sin duda me parece muy vergonzoso todo esto. Obviamente, también creo que hay que investigar a los socialistas. La credibilidad del Parlamento Europeo está a cero y eso implica investigar cada caso. Sin duda, habrá que preguntarle a Lopez Aguilar, pero lo que sé es que él y su grupo socialista nos han atacado constantemente en cada debate. Siempre los socialistas nos han atacado. El Qatargate no es un problema individual de una persona, cada día hay nuevos socialistas sospechosos y son ellos precisamente quienes han de poner su casa en orden. También añadiré que las medidas que se han aprobado hasta ahora para hacer frente a la corrupción no son suficientes, hay que hacer mucho más.