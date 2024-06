Millones de europeos están llamadas a las urnas en las elecciones europeas de 2024 con las que se conformará el nuevo Parlamento Europeo. Es un momento crucial para Europa, con la amenaza exterior que supone la guerra desatada por Putin en Ucrania. En clave interior, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se someten al escrutinio de la ciudadanía.

Apertura y cierre de los colegios electorales

En España el voto para las elecciones al Parlamento Europeo guarda una gran similitud con unas elecciones generales. Podrán votar los ciudadanos españoles que tengan la mayoría de edad y también será posible ejercer el voto por correo. Este tendrá que ser solicitado antes del jueves 30 de mayo.

Los ciudadanos españoles que quieran ejercer el voto para las elecciones europeas de forma presencial podrán hacerlo en los colegios electorales que abrirán el domingo 9 de julio con un horario de 09.00 horas a 20.00 horas. Pasada esta hora, si hay electores en la cola podrán votar incluso con el colegio cerrado. Tendrá que presentar el DNI, pasaporte o el permiso de conducir.

Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo

Independientemente de la fecha en la que abran los colegios de cada país miembro, los resultados de las votaciones no se podrán conocer hasta que cierre el último colegio electoral pasadas las 20.00 horas del domingo 9 de junio. No se prevé que haya datos oficiales del escrutinio hasta las 23.00 horas, ya que son mucho países los que deben contabilizar los votos y no se pueden adelantar resultados, éstos deben ser ofrecidos de forma oficial y coordinada.

Cuántos países votan en las elecciones europeas 2024

Un total de 27 países de la Unión Europea serán los que tienen derecho a voto en las elecciones que se celebran desde el pasado día 6 hasta hoy, día 9 de junio de 2024. Alemania es el país que más eurodiputados aportará al Parlamento Europeo con un total de 96, seguido de Francia con 81 e Italia con 76. Los que menos eligen son Malta, Luxemburgo y Chipre con seis.

Los países eligen a un número determinado de eurodiputados en función de su número de habitantes, lo que se denomina «proporcionalidad decreciente». Esto tiene que quedar estipulado antes de las elecciones europeas y por ello en las últimas semanas se confirmó que se elegirán un total de 720, siendo el máximo establecido.

Lo que dicen las encuestas

Las encuestas para las elecciones europeas llevadas a cabo por OKDIARIO dan la victoria por goleada al Partido Popular con respecto al PSOE. La imputación de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, el ‘caso Koldo’ y todos los escándalos de corrupción de los socialistas dan al partido que está en oposición en España una victoria amplia sobre el bloque de izquierdas, en el que Irene Montero sacaría un escaño según la encuesta elaborada por este periódico.

Según la última encuesta publicada por OKDIARIO, el Partido Popular, con Dolors Monserrat al frente, sacará 23 eurodiputados (en 2019 consiguió 13) mientras que el PSOE, que lleva como cabeza de lista a la vicepresidenta Teresa Ribera, sacará 20, uno menos que hace cinco años.