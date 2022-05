Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, cree que es “infame” que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, responsable de la seguridad de los móviles del Gobierno, “haya intentado pasarle el marrón de sus propios errores al CNI”, en referencia al hackeo del teléfono de Pedro Sánchez, cuya seguridad depende de Presidencia. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Bal no duda en acusar a Bolaños de “alentar las sospechas sobre el CNI para excusar su fallo” y constata que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha plantado “y le ha dicho que por ahí no pasaba”.

Edmundo Bal asistió el jueves a la comparecencia de la directora del CNI ante la comisión de secretos oficiales: “Le dije a Paz Esteban que aguantara, que no dimitiera. Demostró coraje, valentía y profesionalidad. Cumplió su misión de ir a informar y lo hizo extraordinariamente”. Bal no disimula el rechazo que le produce el “silencio cómplice” del presidente del Gobierno: “Debería salir a defender al CNI, pero calla para no molestar a sus socios”.

Un presidente que -dice Edmundo Bal- “parece que está en Babia”, pero al que describe “sin parámetro moral alguno”. El jueves, a la misma hora de la comparecencia de Paz Esteban ante ERC, Bildu, CUP, Junts, PNV, Podemos… Sánchez colgaba una foto suya, sonriente, dentro de un coche eléctrico durante una visita a VW en Sagunto. “Ya sabe usted -nos dice Bal- que Sánchez es una persona muy pagada de sí misma, que le gusta ponerse medallas. Es un gobierno paternalista al que parece que tenemos que darle las gracias por estar ahí”.

Sánchez, “sin parámetro moral alguno”

Preguntamos a Edmundo Bal si, dado que las fechas de las investigaciones del CNI a Pere Aragonés y otros 17 sediciosos catalanes coinciden con la negociación de Sánchez con ellos para su investidura, pudo Sánchez usar la información reservada que le proporciona –a diario- el CNI como presidente del Gobierno para beneficio personal y político propio. Bal responde: “El presidente del Gobierno es capaz de hacer cualquier cosa [y remarca la palabra “cualquier”], absolutamente cualquier cosa [repite] con tal de mantenerse en el poder. No tiene ningún parámetro moral”.

Edmundo Bal recuerda que “la información reservada tiene unos fines para los que está destinada, que es la seguridad nacional. Y con eso hay que tener cuidado”. Y añade: “Porque cuando uno incumple las normas o se sitúa en la frontera entre la legalidad y la ilegalidad, el día de mañana te puede pasar factura”.

Rufián, “inmoral”

Edmundo Bal describe un Sánchez “pagado de si mismo” y “sin escrúpulos”, pero sometido a un “chantaje permanente e infinito” de los independentistas catalanes y vascos: “En España mandan Otegi, Jonqueras, Rufián… Son las personas que chantajean a Sánchez y le dicen: si quieres seguir en La Moncloa y en tu banquito azul del Congreso, usando el Falcón y el coche oficial pues tienes que humillar a los servicios secretos españoles, alterar las reglas para meternos en la comisión de secretos oficiales, desclasificar información reservada… Aguantar chantajes infinitos y eternos para mantenerte en el poder sin importarte nada el interés colectivo de España y ya jugando con la seguridad nacional que es un bien colectivo”.

Por cierto, Ciudadanos va a denunciar este lunes a Gabriel Rufián ante la fiscalía y ante la Mesa del Congreso por revelar información de la comisión, que es secreta. “Se me ponen los pelos de punta -dice Edmundo Bal- pensando cómo puede ser Rufián tan inmoral”.

También hubo una filtración a ‘La Última Hora’, el libelo que Pablo Iglesias promocionó para su ex amiga fuerte, Dina Bousselham. En la comisión de secretos oficiales estaba también Pablo Echenique, que salió “intranquilo”. Edmundo Bal se muestra prudente y como abogado del estado, conocedor de su deber de secreto, ni confirma ni desmiente lo que publica el panfleto podemita de la ex amiga fuerte de Iglesias. Tampoco, si la filtración salió de Echenique. “Prefiero no hacer conjeturas”, señala.

Marruecos y Sánchez

Es el mismo criterio que usa para responder a la pregunta de si Marruecos ha podido chantajear a Sánchez sobre el Sahara, si fueron los servicios secretos marroquíes los que le robaron 2,6 gigas de información de su móvil, tal y como insinúa el propio gobierno a los periodistas. Edmundo Bal reitera que prefiere no hacer conjeturas, pero apunta, a continuación, que “hay indicios, a través de hechos que el Gobierno podrá decir que son casuales, que nos legitiman para sospechar” sobre todo porque “Sánchez no ha dado explicaciones de su giro copernicano sobre el Sáhara ni a la oposición, que no nos tiene ningún respeto, ni a su propio socio de gobierno”.

El presidente Sánchez no informó de su carta al rey de Marruecos ni al ministro de Exteriores, como el propio José Manuel Albares sugirió en el Congreso. Bal tira de su condición de abogado para colegir que “si se le pregunta a Sánchez que explique su cambio de postura y las sospechas que hay, y Sánchez no contesta, esto es como en Derecho, el valor positivo del silencio. Si tienes una explicación clara de algo y no contestas, es que lo aceptas. Es como un sí. Como el refranero español, ‘el que calla otorga’”.