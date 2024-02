Un edificio de cinco plantas se derrumba en Badalona: se desconoce si hay víctimas

Los Bomberos de Barcelona han informado del derrumbe «total del forjado de un bloque de cinto plantas, desde la cubierta y hasta la planta baja» en Badalona. Emergencias ha recibido el aviso sobre las 10:30 horas de este martes 6 de febrero, y hasta el lugar de los hechos se han presentado 13 dotaciones de Bomberos.

El edificio se encuentra situado en la Calle Canigó de Badalona, y por el momento, se está investigando si el derrumbe ha afectado a los edificios próximos. Además, también se ha evacuado a los vecinos que residían en dos bloques de pisos cercanos a la zona.

Los edificios evacuados preventivamente, uno de los cuales ha sufrido una grieta, se tratan del número 7 y 11 de la misma calle Canigó, y son los contiguos al edificio que ha visto colapsado su forjado.

Los Bombers han enviado 13 dotaciones al lugar, entre las que se encuentran unidades del Grupo de Estructuras Colapsadas (Grec), del Grupo Operativo de Apoyo (Gros) y de la unidad canina.

Por su lado, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha enviado cinco unidades y su equipo de psicólogos, según ha indicado en un apunte en X.

«Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del Procicat a raíz del incidente, ha informado en X. «Prealerta Procicat por el derrumbe de un edificio den la C/ Canigó número 9 de Badalona. Desalojados los edificios contiguos (números 7 y 11). En la actualidad se desconoce el número de personas atrapadas en el edificio siniestrado y el de personas evacuadas», reza la publicación.

Prealerta #PROCICAT per l’esorrament d’un difici al C/ Canigó número 9 de Badalona Desallotjats els edificis contigus (números 7 i 11) Hores d’ara es desconeix el nombre de persones atrapades a l’edifici sinistrat i el de persones evacuades — Protecció civil (@emergenciescat) February 6, 2024

Una vez finalicen los trabajos de revisión estructural, Bombers de la Generalitat informan que empezará la búsqueda de personas que hayan podido quedar dentro del inmueble en el momento del derrumbe.

Por ahora, no constan ni heridos ni atrapados, aunque el cuerpo de bomberos no puede confirmar que no se acaben encontrando.