El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha vuelto a verter insultos contra el partido emergente de derecha Vox, ante las encuestas que no paran de augurar unos resultados muy favorables para la formación que preside Santiago Abascal. En esta ocasión, y tras conocerse que el partido ha fichado para sus listas a varios ex militares, Echenique ha acusado a los lideres de Vox de golpistas.

“El 23-F entraron al Congreso disparando. El 28-A quieren entrar votando. Se dejarán la pistola en casa, pero es lo mismo”, ha escrito Echenique en un mensaje público lanzado a través de sus redes sociales. El dirigente de Podemos daba así la misma legitimidad a llegar al poder a través de los cauces legales o de un golpe de Estado si las personas que se presentan a las elecciones tienen unas ideas contrarias a las suyas.

Esta no es la única polémica que ha protagonizado este lunes Echenique a cuenta de Vox. El vicesecretario de relaciones internacionales del partido, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que la “ultraizquierda y el nacionalismo son los enemigos de España” y es con los que hay que “acabar entre todos”, por lo que ha planteado que habría que analizar si pueden seguir en el juego político formaciones como Podemos.

Preguntado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, por el escrache que sufrió Vox este pasado fin de semana en el madrileño barrio de Vallecas, lo ha achacado a la “ultraizquierda” que es “peligrosa” para el país.

En este sentido, y tras ser preguntado por un cruce de declaraciones que protagonizó con Íñigo Errejón, ha atribuido a Podemos tener “bilis antiespañola” y ha planteado que en un futuro se tendría que estudiar su ilegalización.

Poco después, Pablo Echenique le respondía acusándole de decir “tonterías”: “Las tonterías que dice Jair Bolsonar, Donald Trump o Vox lo mejor es no contestarlas. Ellos mismos son conscientes de que son tonterías. Las hacen para provocar”, ha asegurado Echenique, comparando a Vox con el presidente brasileño y con el estadounidense, respectivamente.

En cuanto a las declaraciones que realizó Espinosa de los Monteros hace días en una televisión de Miami, cargando contra la “izquierda sucia, malvestida y con coleta”, Echenique ha respondido en clave de humor: “Yo esta mañana me he duchado. Esa puede ser la respuesta a Vox”. “Yo me veo bien”, ha afirmado a su vez la coportavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera.