¿Dónde ver en directo por televisión gratis y online el desfile del 12 de octubre?

Madrid se prepara para vivir uno de los actos más emblemáticos del año: el desfile militar del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional en el eje del Paseo del Prado y Recoletos. Como manda la tradición, los Reyes Felipe VI y doña Letizia, acompañados por la princesa de Asturias, presidirán el desfile desde la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno).

A su llegada, el monarca recibirá honores militares y pasará revista al Batallón de Honores antes de asistir al salto paracaidista de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). En la tribuna principal estarán presentes el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y representantes de los principales poderes del Estado, además de una amplia delegación de líderes autonómicos y miembros del cuerpo diplomático.

Desfile militar del 12 de octubre

«El Día de la Fiesta Nacional de España se celebra el 12 de octubre y conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. La celebración se oficializó en 1918 por el Rey Alfonso XIII y originalmente honraba la influencia mundial de España».

El recorrido del desfile terrestre se extenderá desde la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha) hasta la plaza de Colón, pasando por algunos de los lugares más emblemáticos de la capital: el Paseo del Prado, Neptuno, Recoletos y la Biblioteca Nacional. El desfile de este año rendirá homenaje especial al 20º aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El desfile del 12 de octubre se dividirá en dos partes: la aérea, que abrirá el acto, y la terrestre, protagonizada por unidades a pie, motorizadas y a caballo. En total, participarán más de 3.800 efectivos de las unidades de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Protección Civil y Salvamento Marítimo (SASEMAR).

La formación aérea estará integrada por 45 aviones y 29 helicópteros, entre ellos F-18, Eurofighter Typhoon, A400M, Airbus A330 MRTT y Harrier, que sobrevolarán la capital a baja altura. En el componente terrestre desfilarán 123 vehículos y 39 motocicletas, además de 229 caballos y seis perros adiestrados.

Secuencia de los actos

Comienzo del Acto Central (11:00 horas)

Llegada de SS.MM. los Reyes

Honores Militares a SS.MM. Revista

Salto PAPEA

Izado de la Bandera Nacional

Homenaje a los que dieron su vida por España

Pasada Formación Mirlo

Desfile aéreo

Desfile terrestre

Despedida de SS.MM. los Reyes

Arriado de la Bandera Nacional

Cobertura televisiva y retransmisión

El especial de RTVE empezará a las 09:00 horas con conexiones en directo desde distintos puntos del recorrido, entrevistas a protagonistas y comentarios de expertos militares. La narración principal correrá a cargo de Xabier Fortes y Yolanda Ferrer, acompañados por analistas en defensa y protocolo. El acto central arrancará a las 11:00 horas y se podrá seguir en directo a través de La 1 y el Canal 24 Horas de RTVE, así como en streaming en RTVE Play.

Por su parte, Telemadrid ofrecerá su propia cobertura desde las 09:30 hasta las 14:00 horas, con Víctor Arribas al frente de la retransmisión desde la plaza de Neptuno. Le acompañarán Ascensión Vázquez, periodista especializada en la Casa Real, y el teniente general en la reserva Rubén García Servert, que explicará los aspectos técnicos y tácticos del desfile.

Cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno han previsto un amplio dispositivo de seguridad y movilidad.

Desde las 7:30 hasta las 14:00 horas permanecerán cerradas al tráfico las siguientes vías: Alfonso XII (entre el Paseo de la Infanta Isabel y Montalbán), Antonio Maura (desde la Plaza de la Lealtad hasta Alfonso XII), Espalter, Felipe IV (desde el Paseo del Prado hasta Moreto), Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de Colón, Plaza de la Lealtad, Plaza del Emperador Carlos V, Plaza de Murillo, Ruiz de Alarcón (de Montalbán a Academia) y San Germán (desde el Paseo de la Castellana hasta Poeta Joan Maragall).

Asimismo, desde las 7:00 hasta las 15:00 horas, los cortes afectarán a Armada Española (entre la Plaza de Colón y Serrano), Atocha (desde San Eugenio hasta la Glorieta del Emperador Carlos V), Avenida Ciudad de Barcelona (entre el Paseo de la Infanta Isabel y Narciso Serra), Génova (en dirección hacia Colón, desde la plaza hasta Zurbano), Goya (del Paseo de la Castellana a Serrano), Hermosilla (del Paseo de la Castellana a Serrano), Monte Esquinza, Paseo de la Castellana (entre Colón y Emilio Castelar, así como los carriles de giro hacia Alcalá Galiano), Paseo de la Infanta Isabel (de la Glorieta de Carlos V a Alfonso XII), Ruiz de Alarcón (de Felipe IV a Academia, incluida la terraza frente a San Jerónimo el Real), Santa María de la Cabeza (desde la Glorieta de Carlos V hasta Batalla del Salado), Serrano (desde Armada Española hasta Ayala y entre el cruce con Armada Española y Marqués de Villamagna) y Ayala (entre el Paseo de la Castellana y Serrano).