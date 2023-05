Domínguez: «Si la inmigración irregular de Canarias llegase a Cataluña Sánchez actuaría con urgencia»

Manuel Dominguez (Caracas, 1974) quiere hacer historia convirtiéndose en el primer presidente de Canarias por el PP. Hijo de padres canarios que, como muchos, emigraron a Venezuela, este empresario del sector inmobiliario y del marketing ha sido durante 15 años alcalde del municipio tinerfeño de Los Realejos.

PREGUNTA.- Según las encuestas puede hacer historia llevando al PP por primera vez al Gobierno de Canarias.

RESPUESTA.- Yo siempre he dicho que las encuestas son una foto fija, pero llevan marcando tendencia en estos últimos meses. Quizás tengo que volver a hacer historia en el Partido Popular, porque ya la hice como alcalde del municipio de Los Realejos, siendo el primer diputado en el Congreso del Partido Popular del Norte de Tenerife… A lo mejor vuelve a tocar en esta ocasión, que es mi máximo deseo, porque tengo la clara intención de devolverle a esta tierra, Canarias, todo lo que me ha dado durante este tiempo.

P.- Los sondeos también rompen ese falso mito de que Canarias es de izquierdas.

R.- Es que parece que se tiene la fea costumbre de posicionar al territorio de un color o de otro. Y de Canarias se ha dicho que pueden ser de izquierdas. Yo no me lo acabo de creer porque aquí ha gobernado un partido nacionalista durante más de 30 años. Es verdad que casi todo ese tiempo lo ha hecho de la mano del Partido Socialista. Espero que el 28 de mayo también vuelva a modificarse esa tendencia.

P.- Se dice que no se ganan elecciones, que se pierden. ¿Qué ha hecho mal el Gobierno de Ángel Víctor Torres?

R.- Ha cometido el grave error de intentar esconderse bajo cada uno de los problemas y el sufrimiento de los canarios. Canarias ha padecido una pandemia, como todo el mundo, la crisis de un operador ,como fue Thomas Cook ,que ha afectado muchísimo a nuestra principal fuente de ingresos, una serie de incendios en distintas islas y un volcán, algo que ha tocado los cimientos de los canarios en general. Y no ha reaccionado. Se ha quedado esperando a que el problema pasase para ver si esto desaparecía. Canarias es más pobre que el año 2019, tiene más listas de espera en la sanidad que en el año 2019, tiene más dificultades para llegar a final de mes.

P.- Podemos dice que hay que limitar el turismo y le está exigiendo a Ángel Víctor Torres la Consejería de Turismo en caso de reeditar el Gobierno de coalición. ¿Cómo se explica a los ciudadanos de Canarias de que se pueda dejar en manos de un partido que está en contra del turismo, el principal motor económico de las islas?

R.- Es difícil de entender que haya alguien que está gobernando esta tierra, Podemos, que crea que el turismo son hoteles y apartamentos. El turismo hoy en Canarias es el sector primario, la formación, nuestra industria y nuestra principal fuente de ingresos. No es tener más apartamentos o construir más hoteles. Y ellos están vendiendo ese falso mensaje. No entiendo es como pueden decir que es una amenaza para la economía. ¿Alguien que no conoce esta tierra, como la puede estar gobernando? Me ha trastocado que Ángel Víctor, sólo por mantener la poltrona, acepte que dirijan Turismo los que dicen que el sector no vale en Canarias y que hay que acabar con él. Porque ya lo ha dicho él: si acepto que Podemos gestione turismo. Me parece una barbaridad.

P.- La subida de la inflación se está notando especialmente en Canarias. ¿Qué solución hay?

R.- No existe una sola solución para poder aliviar la situación de la cesta de la compra. Primero, hay que hacer una regulación impositiva importante, un plan de alivio fiscal vivo y adaptable a los tiempos. Si hay una inflación como la que estamos sufriendo, lo que tendremos que hacer es bajar los impuestos y no hablo solo del IGIC, hablo de todo aquello que grava la cesta de la compra. Tenemos que intentar ayudar. Mire que yo soy liberal, pero creo que en determinados momentos el Gobierno tiene que participar. ¿Cómo es posible que el Gobierno de Canarias permita que a día de hoy los ganaderos estén sacrificando al ganado porque no tienen para darle alimento? Es un lujo demasiado caro para nuestra tierra. Eso va a agravar o acentuar aún más el crecimiento de la cesta de la compra, porque hay que importar. Potenciemos el desarrollo de nuestra industria, de nuestra economía interior, ayudemos a los sectores para que no sufran lo que están sufriendo los ganaderos hoy en día.

P.- Falta de inversiones, el control de la de la inmigración irregular y los pactos con Marruecos que están abriendo de nuevo la puerta a que lleguen más ilegales a Canarias. ¿Cree que el Gobierno les considera ciudadanos de segunda?

R.- Le iba a responder con una pregunta vinculada a la inmigración irregular. ¿Alguien cree que si lo que está sucediendo en Canarias estuviese sucediendo con respecto a la inmigración irregular en Cataluña, el problema sería el mismo? Estoy convencido de que no. El presidente del Gobierno de España hubiese actuado de manera urgente e inmediata a través de un decreto ley para solucionar el problema. Pero como los canarios que están a 2.000 kilómetros de distancia, no nos preocupan mucho ni hacen mucho ruido, pues no se han preocupado. Estamos a más de 2.000 kilómetros de distancia geográficamente, pero en el trato que nos ha brindado el Gobierno de España estamos mucho más lejos. Nos sentimos ciudadanos de segunda que al final están siendo tratados de manera distinta, con agravios comparativos. No puede ser que una ministra diga que nosotros tenemos privilegios por la bonificación del 75% en los vuelos aéreos. Eso es no conocer Canarias. Si nosotros no tuviésemos el 75%, que por cierto lo aplicó Mariano Rajoy, hoy en día seríamos aún más pobres que hace cuatro años.

P.- Si usted es presidente de Canarias, ¿se va a oponer firmemente al acuerdo de Sánchez con Marruecos sobre el Sáhara?

R.- Yo no me pongo nunca de perfil, ni ante los ciudadanos, ni ante mi partido ni ante nadie. No es que sea revolucionario, no lo soy, pero soy un hombre firme. Tendremos que hablar de un problema nacional que afecta particularmente a Ceuta, Melilla y a Canarias. No puede ser que el presidente del Gobierno haya dejado fuera al presidente del Gobierno de Canarias y que se haya enterado por los medios de comunicación de que habría una reunión en Marruecos. Eso no lo podemos permitir, porque al final nos convertimos en eso, en una comunidad autónoma de segunda.

P.- ¿Cree que Ángel Víctor Torres ha sido más leal al PSOE que a Canarias con esto?

R.- Ángel Víctor Torres ha actuado más como el secretario general del Partido Socialista en Canarias que como el presidente de los canarios. Y lo digo con absoluta objetividad y absoluta sinceridad. Se lo he dicho en múltiples ocasiones en el Parlamento, incluso tendiéndole la mano para llegar a acuerdos. Le he dicho «oiga, no se venda usted, no permita usted defender primero los intereses de su partido a los canarios». No valió de nada.

P.- Torres es secretario general del PSOE de Canarias menos para dar explicaciones y asumir responsabilidades por el Tito Berni.

R.- En todo momento ha echado balones fuera diciendo que no hay ningún cargo del gobierno que esté imputado. Pero yo no creo en las casualidades. ¿Es decir, es casualidad que el director general del Servicio Canario de Salud haya dimitido justo antes del caso mascarillas? ¿Es casualidad que hayan cesado al director general de Ganadería justo antes del caso mediador? ¿Es casualidad que el Tito Berni haya dimitido justo antes de ser detenido? No sé si hay alguien que se lo cree. Yo al menos no. Tengo que reconocer públicamente que son los mejores intentando camuflar la realidad, desviando la atención, creando cortinas de humo e intentando culpar a terceros. Son una máquina de hacer noticias falsas.

P.- El PSOE de Canarias ha colocado como candidata a la Alcaldía de Las Palmas y como candidata al Parlamento de Canarias por la isla de La Palma a dos mujeres señaladas enlos casos Mascarillas y Mediador. ¿Le da la sensación que se está premiando a personas que pueden no haber actuado correctamente?

R.- Viendo la actitud que ha adoptado el PSOE en Canarias, de la mano de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, parece ser que vale todo. Porque lo que le decía anteriormente, si no valiese todo, ya hubiesen dicho por qué cesaron a estos cargos y por qué a uno de ellos se le permitió ser candidato en Antigua, en la isla de Fuerteventura. A mí no me sorprende ya nada de lo que pueda plantear el Partido Socialista en esta tierra.

P.- ¿Cree que el presidente del Gobierno debería renunciar a la residencia estival de La Mareta para que se pudiera abrir al público en general?

R.- La Mareta es una oportunidad para que las distintas administraciones puedan utilizar un espacio como ese y que no se convierta en un fuerte. Sánchez lo ha convertido en un fuerte de tal magnitud que Ángel Víctor Torres creo que ha perdido los nudillos dándole a la puerta para que el presidente le atienda cuando viene de vacaciones, porque ni siquiera en esos momentos ha sido capaz de abrir la puerta. Con el paso del tiempo la administración en general se ha ido alejando mucho de lo que es la ciudadanía y de ahí las citas previas, las colas que tiene la seguridad social…