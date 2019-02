La dirección de Ciudadanos rechaza el debate de un candidato a las primarias con Rivera

Fuentes oficiales del partido naranja señalan que no habrá posibilidad de debate alguno, afirmando además que esté asunto no está regulado en los estatutos de la formación. Con todo, a los 17 contrincantes de Rivera se les está facilitando tanto el uso de la sede nacional para presentar su candidatura como el servicio de correo electrónico.

Ciudadanos rechaza la celebración de un debate entre el líder de la formación, Albert Rivera, y uno de los aspirantes a las primarias para escoger al candidato del partido a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 28 de abril.

Según ha podido saber OKDIARIO, de los 17 contrincantes que se han postulado para competir con Rivera (16 hombres y una mujer), hay uno que ya ha tramitado formalmente a la dirección naranja la solicitud de un debate de campaña con el presidente del partido. Se trata de Enrique Boto, ingeniero superior de telecomunicaciones afiliado a la delegación de Madrid desde octubre de 2013.

En concreto, Boto dirigió hace unos días su solicitud al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Sin embargo, en día de ayer todavía no había recibido respuesta alguna.

Fuentes oficiales a la dirección naranja explicaron a OKDIARIO que a los 17 candidatos se les está facilitando tanto el uso de la sede nacional del partido en Ventas para presentar su candidatura como el servicio de correo electrónico de la formación naranja para cursar la debida convocatoria a los medios. Sin embargo, tales fuentes autorizadas señalan que no habrá posibilidad de debate alguno, afirmando además que esté asunto no está regulado en los estatutos del partido.

En su caso, Boto tiene previsto hacer uso de estos servicios y dará este viernes una rueda de prensa en la sede nacional. En ella, como plato fuerte, reclamará la celebración de un debate de primarias, ya que, a su juicio, sólo de esta manera podría proporcionar a los afiliados la “información necesaria para decidir a qué candidato queréis otorgar vuestra confianza”.

“Concentración de poder”

“Salvo el caso del PNV, en España parece darse por supuesto que deben coincidir en una misma persona el cargo de presidente o secretario general de un partido y el de su candidato a la Presidencia del Gobierno. La experiencia demuestra que tal concentración de poder puede favorecer el ascenso de personas ambiciosas y quizá brillantes, pero, seguramente, sin excesivos escrúpulos”, afirma Boto en su carta de presentación.

Los 18 aspirantes (incluido Rivera), que se han inscrito entre el lunes y el martes de esta semana, tienen ocho días para hacer campaña electoral antes de que voten los afiliados entre el viernes 8 de marzo y el sábado 9, cuando se conocerá al ganador de las primarias. El candidato de C’s a la Presidencia del Gobierno se presentará a los comicios generales por la provincia de Madrid.

No se exigen avales

En el año 2015 los militantes de C’s no llegaron a votar para elegir al cabeza de lista al Congreso porque los cinco afiliados que pretendían competir con Rivera no reunieron los avales necesarios para poder presentarse. Ahora, en cambio, el partido no exige avales para concurrir a las primarias, ya que los estatutos cambiaron en la Asamblea General de Coslada.

En cuanto a las primarias de 2017 para elegir al presidente de la formación naranja, Rivera sí se enfrentó a otros contrincantes venciendo por un amplio margen a Diego de los Santos y a Juan Carlos Bermejo.