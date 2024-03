Un diputado de Podemos acusa a Ayuso de «apretar el gatillo» contra los ancianos de las residencias

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha acusado este miércoles en la tribuna del Congreso de los Diputados a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «apretar el gatillo» contra los ancianos de las residencias durante la pandemia.

Así lo ha expresado en el marco de la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitada por el PP por la implicación de altos cargos de su departamento en el caso Koldo, donde se investiga una presunta trama corrupta de compra de mascarillas y otro material sanitario de emergencia en la peor etapa de la Covid-19.

El acoso y derribo del PSOE de Pedro Sánchez y sus socios a Isabel Díaz Ayuso se ha evidenciado este miércoles con peticiones de dimisión por parte del propio líder del Ejecutivo y sus ministros y con ataques personales como el que le ha dirigido Sánchez Serna, con la complicidad de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, quien precisamente contrató con la trama de Koldo cuando estaba al frente del Gobierno de Baleares.

El murciano Javier Sánchez Serna, que fue secretario tercera de la Mesa del Congreso en la pasada legislatura, ha señalado que «miles de muertes en las residencias podían haberse evitado con una prevención y una asistencia sanitaria adecuadas, y esa falta de prevención y atención fue la consecuencia de decisiones políticas y de gestión discriminatorias respecto a la asignación y organización de los recursos sanitarios disponibles».

«Fueron las decisiones políticas de la señora Ayuso, en efecto, y fue el Gobierno de Ayuso el que apretó el gatillo y eso nada lo va a cambiar. Porque eso es lo que representa la señora Ayuso, el abandono de los mayores, la vergüenza, y la muerte evitable de los más vulnerables», ha manifestado Sánchez Serna.

Asimismo, previamente, el diputado del partido de Ione Belarra ha tildado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso como «el novio de la muerte». En este punto, Sánchez Serna ha dicho que compartía con el ministro Óscar Puente el «llamar a las cosas por su nombre» después que el titular de Transportes se refiriera hace unos días a la pareja de la presidenta como «testaferro con derecho a roce», en un ataque machista no condenado por sus compañeras socialistas.

Y justo aquí, el diputado de Podemos ha dicho que no sólo iba a llamarle «testaferro», sino que iba a «ir más allá». «Lo llamo el novio de la muerte, porque lo más grave es que mientras el clan Ayuso se llenaba los bolsillos con la venta de material sanitario, más de 5.000 personas murieron después de ser abandonadas a su suerte», ha declarado Sánchez Serna, en ausencia de Ayuso, que no ha podido defenderse, y valiéndose de la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria que tienen los diputados en el uso de la palabra.

Protesta del PP y Pablo Iglesias

Tras estas gruesas afirmaciones del diputado de Podemos, el portavoz adjunto del Grupo Popular Jaime de Olano ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que instara a Sánchez Serna retirar tales palabras del Diario de Sesiones. En su protesta, De Olano ha denunciado que «son palabras inaceptables de un representante público sobre una persona que no está en este hemiciclo». «De ser aceptable, sería lo mismo que decir que (quien apretó el gatillo) fue el señor Iglesias, que era el ministro de Asuntos Sociales y el que se autoencargó de todas las residencias de ancianos», ha añadido De Olano, en alusión al ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno.

«Desgraciadamente hemos oído hoy en esta sesión cosas que son absolutamente inaceptables por parte de muchas personas y dirigidas a muchas personas», ha replicado Armengol al diputado del PP, dando paso al representante de Podemos con un «Pero, señor Sánchez, usted decide». Ante ello, el parlamentario morado ha vuelto a tomar la palabra, esta vez desde el escaño, para decir que «no voy a retirar ninguna de las palabras de mi intervención y además me reitero en que la presidenta Ayuso es responsable de las muertes en las residencias y por tanto es una forma metafórica decir que ella apretó el gatillo», ha incidido Sánchez Serna entre aplausos de sus compañeras de Podemos.

Tras ello, la socialista Armengol le ha dado las gracias, ha pedido silencio al hemiciclo y ha concedido el siguiente turno de palabra al representante del BNG, que le tocaba intervenir desde la tribuna. De este modo, la presidenta del Congreso ha declinado retirar del Diario de Sesiones a iniciativa propia los graves insultos del diputado de Podemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid.