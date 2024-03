Feijóo a Sánchez: «Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, se equivoca»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles en un duelo con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados que su formación llevará a cabo una «investigación específica» sobre los asuntos relacionados con el caso Koldo que afectan al «entorno más inmediato» del presidente del Gobierno. Una investigación que será a nivel parlamentario y también «judicial si es necesario», ha subrayado el jefe de la oposición. «Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, se equivoca», ha advertido Feijóo a Sánchez reprochándole su silencio al respecto.

Así, en sesión de control al Gobierno celebrada en la Cámara baja, el líder del PP ha reprochado al jefe del Ejecutivo que se niegue por tercera vez a dar explicaciones sobre la relación de su mujer, Begoña Gómez, con el principal comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

«Si cree que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su Gobierno y en su partido, se equivoca. Y si se cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta, menos si quien la responde es usted», ha avisado el presidente del PP al inquilino de la Moncloa.

Además, Feijóo ha dicho a Sánchez que se le ve «muy nervioso» y que tiene «motivos» para estarlo, como demuestra el que recurra ahora a «poner el ventilador a la desesperada». Pese a ello, «los españoles tendrán la certeza de que lo van a saber todo», ha asegurado el líder del PP.

Junto a ello, Feijóo ha reprochado al presidente socialista del Gobierno que si el PP le aplicara su vara de medir, el «Sánchez de 2018 le pediría al de 2024 que convocase elecciones por la ausencia de Presupuestos y le presentaría una moción de censura porque está lleno de corrupción».

Presupuestos

La renuncia de Sánchez a presentar los Presupuestos de 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña ha centrado buena parte de la intervención del líder del PP, que ha recordado cuando Sánchez decía que «un Ejecutivo sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada, que aprobar las cuentas públicas es la primera y principal obligación de un gobernante, que ‘o presupuestos o elecciones’ y que gobernar no es vivir en La Moncloa».

«¿Está hoy de acuerdo con la mayoría de los españoles, conmigo y con usted mismo o ya ha cambiado de opinión?,», ha preguntado Feijóo al presidente del Gobierno. «Está claro que la responsabilidad es no tener presupuestos, el diálogo es no tener presupuestos y gobernar es no tener presupuestos», ha traslada de forma irónica al jefe del Ejecutivo.

Asimismo, un día después de conocerse que el PP planteará gracias a su mayoría absoluta en el Senado un conflicto institucional con el Congreso por tramitar la Ley de Amnistía como una «reforma constitucional encubierta», Feijóo ha lamentado que «todo es mentira» en este Ejecutivo. «Esta amnistía fraudulenta es mentira y su gobierno también», ha apostillado el jefe de la oposición.

Ante ello, respecto al caso Koldo, Sánchez ha contestado que su Gobierno está «asumiendo responsabilidades» y «colaborando con la Justicia», al tiempo que ha acusado al PP de Feijóo de «señalar a la Fiscalía, la Agencia Tributaria y los medios de comunicación» por investigar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ha vuelto a pedir a Feijóo, como hiciera la semana pasada, que exija la dimisión de Ayuso por la inspección fiscal abierta sobre su compañero. «Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco es vivir en dos pisos valorados en más de dos millones de euros pagados en buena medida por el defraude fiscal a Hacienda», ha dicho el secretario general del PSOE.

Respecto a los Presupuestos, y respuesta a otra pregunta de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, Pedro Sánchez ha asegurado que desde el Ejecutivo ya están trabajando en la confección del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025. Por su parte, la portavoz proetarra ha reafirmado la intención de su formación de seguir colaborando con el Gobierno para que los «avances se puedan hacer realidad».

«Estábamos trabajando en un buen acuerdo presupuestario que respondiera a las necesidades de los vascos y no queremos que todo ello caiga en saco roto», ha manifestado Aizpurua. Al no tener que negociar en las próximas semanas unos Presupuestos para este año, el Gobierno se evitará así posibles choques con sus socios separatistas de País Vasco y Cataluña en la antesala de las elecciones previstas en ambas comunidades.