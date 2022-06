La histórica diputada de Ciudadanos Carmen de Rivera, histórica dirigente de la formación y una de las primeras diputadas en llegar al Parlamento de Cataluña, ha anunciado este lunes que se ha dado de baja del partido, tras las «nefastas decisiones» de la dirección.

Así lo ha explicado en sus redes sociales, después de que Ciudadanos se haya quedado sin representación parlamentaria en las elecciones andaluzas.

«Os informo de que he procedido a darme de baja de afiliación en Cs. El sacrificio que supuso arrancar el partido y dedicar estos más de diez años como diputada se truncan por las reiteradas y nefastas decisiones de su dirección. Ciudadanos ya no existe, hasta siempre», ha afirmado la diputada Carmen de Rivera, una de las fundadoras del partido.

De Rivera (Barcelona, 1956) concurrió como número cuatro en la primera lista electoral de Ciudadanos, encabezada por Albert Rivera, en las elecciones al Parlament en 2006.

En esa cita, Cs obtuvo tres escaños, pero en 2009, tras la renuncia de Antonio Robles a su escaño por desavenencias con Albert Rivera, Carmen de Rivera pasó a ocupar su lugar dentro del grupo mixto.

De Rivera revalidó su escaño en las siguientes elecciones, en 2010, en las que Cs repitió sus tres escaños, y vivió el crecimiento electoral de la formación, renovando su acta de diputada en el Parlament en 2012, 2015 y 2017, hasta que se retiró en 2020.

En los últimos años, De Rivera había formado parte de la corriente crítica del partido, denominada Renovadores, que se ha enfrentado al liderazgo de Inés Arrimadas.

Dimisión de Arrimadas

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigido este lunes la dimisión inmediata de toda la Ejecutiva de Ciudadanos, encabezada por Inés Arrimadas, dados los resultados de las elecciones andaluzas, que han dejado al partido fuera del Parlamento regional.

Además de la dimisión de los máximos dirigentes de Cs, Aguado ha pedido en las redes la convocatoria de un congreso extraordinario urgente y la conformación de una gestora hasta su celebración.

«No hay otro camino, salvo la extinción», ha advertido el exdirigente de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

También ha reclamado la dimisión de Arrimadas y su equipo, el exdiputado de Cs en el Parlamento de Cataluña y portavoz de los Renovadores, Antonio Espinosa, porque en los dos años que llevan dirigiendo el partido lo han llevado «a la nada, a 0».

«Tener dignidad, dimitid! Hacerlo peor que vosotros es imposible» (sic), ha escrito Espinosa.

Por su parte, fuentes de la cúpula han indicado a Efe que no se van a producir cambios en su marca para renovar el producto y volver a «reconectar» con el electorado después de sumar una nueva debacle en las elecciones andaluzas, pero lo que no va a tocar es a su equipo de dirección y no habrá dimisiones.

Las mismas fuentes también han descartado igualmente la celebración de una asamblea extraordinaria, como ha pedido este lunes el ex vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, y la corriente crítica Renovadores, además de que Arrimadas se marche.

«Siempre son los mismos cuatro o cinco», señalan las fuentes sobre estos críticos, aunque se han sorprendido de que Aguado haya ahora asomado la cabeza.