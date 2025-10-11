Las cifras sobre la salud mental en el Instituto Armado son alarmantes. En 2024, el número total de bajas médicas en la Guardia Civil ascendió a cerca de 12.000, de las cuales más de 1.800 se debieron a motivos psicológicos, superando el 14% del total. Jucil tiene constancia de al menos diez suicidios desde el 1 de enero de 2025, un drama que se compara con los 13 totales de 2023 y 2024, y los 15 agentes que se quitaron la vida en 2022.

Los problemas de salud mental dentro de la Guardia Civil siguen siendo un tabú, dentro y fuera del Cuerpo. Más del 14% de las bajas médicas registradas en la Benemérita durante 2024 fueron problemas de salud mental. «Los agentes de la Guardia Civil tenemos que ser duros. Por ser del Cuerpo no puedes flaquear porque te han preparado para ser duro», explica a OKDIARIO, Sonia Valverde Diego, Secretaria Provincial de Salamanca.

Según explica Sonia Valverde, la mayor parte de los problemas psicológicos que se dan dentro del Cuerpo se deben a la presión que viven los agentes en su día a día. Desde Jucil explican que los agentes “tenemos mucha presión porque tenemos pocos agentes. Ahora cinco agentes tienen que hacer el trabajo de diez y eso crea mucha presión”.

El problema de la falta de efectivos sumado a la situaciones límite que vive la Guardia Civil en su día a día va sesgando el estado psicológico de los agentes. “La Benemérita se enfrenta a diario a situaciones extremas, como es el abandono de menores, violencia de género o accidentes, entre otros. Un agente tuvo que rescatar recientemente a un bebe abandonado en un coche. Esas situaciones te dejan huella”, explica Sonia Valverde a este periódico.

El escaso apoyo psicológico que encuentran los agentes dentro del Cuerpo se reduce a un servicio externo que brinda este apoyo, pero “no funciona al 100%”. Valverde explica a OKDIARIO que el principal problema es que los agentes no hablaban con el equipo destinado para esta tarea debido a que “eran mandos superiores”. El hecho de tener que “explicarle a un mando superior que no estas bien psicológicamente no se querían prestar los agentes.

El apoyo psicológico que reciben los agentes es “básicamente otorgarles bajas para que descansen y los responsables se ponen en contacto con la persona afectada cada cierto tiempo. Es más un control de las bajas que un apoyo psicológico”.

Falta de apoyo psicológico

Valverde denuncia a OKDIARIO que “no se hacen evaluaciones psicosociales, no se trata como tal. El servicio de psicología no sirve para hablar con los agentes. Algunos psicólogos sí que le dan más importancia al tema porque les toca más de cerca, pero no es suficiente”. Así mismo destaca que el principal problema de la falta de apoyo psicológico se debe a que “es un tema tabú en la Guardia Civil desde hace décadas”. “Si alguno estaba de baja psicológica no se le hacía caso realmente a la peruana porque no se ve como un problema”, explica Valverde.

El índice de suicidios en la población general asciende al 0,0079%, mientras que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y asciende al 0,015%, prácticamente el doble. Esta disparidad, unida a la facilidad de acceso a las armas, hace imprescindible una mejor atención psicológica en este colectivo.