Detenido un hombre por estafar más de 124.000 euros a religiosas de un convento de Barcelona

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este martes a un hombre de Barcelona acusado de estafar 124.502 euros a un convento de religiosas de la Orden de Santa Clara, mediante engaños, al hacerse pasar por un proveedor de materias primas y alegar después que necesitaba fondos para cobrar una supuesta herencia.

En la denuncia presentada, las religiosas explicaron que habían realizado numerosas transferencias bancarias entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 a cuentas del defraudador. Al parecer, el detenido se habría ganado la confianza de las víctimas, presentándose inicialmente como proveedor de materias primas para el obrador del convento, donde las religiosas elaboraban y comercializaban pan y productos de repostería.

Una vez establecida la relación de confianza, el hombre comenzó a solicitarles dinero, alegando que necesitaba pagar una serie de impuestos para poder cobrar posteriormente una supuesta herencia, haciendo peticiones económicas periódicas por teléfono como mediante visitas presenciales.

Proceso de la investigación

La investigación se inició el pasado 26 de septiembre cuando las responsables del convento presentaron una denuncia ante la Policía Nacional, según informa este viernes este cuerpo policial.

Entre las actuaciones practicadas por los agentes, se llevaron a cabo reconocimientos fotográficos y otras diligencias de investigación que permitieron identificar plenamente al sospechoso. Sin embargo, al no conseguir localizar su paradero debido a que carecía de un domicilio estable, se incorporó una orden de búsqueda y detención en las bases de datos policiales.

Finalmente, tras establecer un dispositivo de vigilancia, los investigadores lograron detenerlo este martes en las inmediaciones del propio convento. El arrestado ya ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de estafa, mientras que la investigación penal continúa abierta con el objetivo de realizar un rastreo bancario que permita recuperar la cantidad defraudada y esclarecer el destino final de los fondos obtenidos de forma ilícita.