Intervenidas 2,5 toneladas de hachís y 600 kilos de cocaína en un domicilio de Cullera (Valencia)

Agentes de la Policía Nacional han intervenido 2,5 toneladas de hachís y 600 kilos de cocaína en el registro de un domicilio de Cullera (Valencia). El registro se ha efectuado en el marco de una operación que se ha saldado, además, con ocho detenidos, tres de ellos en Cullera. De los detenidos, dos son españoles, uno argentino, otro francés y dos más marroquíes. A todos se les imputa pertenencia a una organización criminal, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas a la investigación. El juez ha decretado el ingreso en prisión para tres de los arrestados.

La operación policial se ha desarrollado, además, en Málaga y Gerona. A los detenidos se les imputan, además de pertenencia a organización criminal, los supuestos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo y hurto de vehículos y falsedad documental.

La organización utilizaba domicilios de la provincia de Valencia, además de otros en Málaga, como destinos intermedios para la distribución parcial de la droga, su almacenamiento y la preparación en partidas antes de enviarla a su destino final, Francia. La droga procedía de Portugal. Todo ello, según la propia Policía Nacional.

La investigación ha sido llevada a cabo de modo conjunto por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Valencia y la de Torremolinos-Benalmádena, en Málaga. La organización utilizaba para transportar las sustancias vehículos de alta gama, sustraídos principalmente en Francia y Bélgica. Los vehículos tenían capacidad y cilindrada suficientes para emprender la huida en caso de detectar seguimiento policial o la presencia de otras organizaciones, igualmente dedicadas al tráfico de drogas.

Los investigadores han registrado este pasado mes de septiembre seis domicilios, de los que dos se ubican en la provincia de Valencia, uno de ellos al menos en Cullera, y un local. En el domicilio registrado en Cullera es donde ha sido intervenida la droga. También ha sido intervenido en los registros un fusil; 13.000 euros, cinco vehículos, 14 juegos de placas de matrículas falsas, troqueladores y soportes de placas, inhibidores de señal y documentos de identidad falsos. Tres de las detenciones se han practicado en Cullera. Otras dos en Marbella. También dos en Torremolinos y una en Gerona.