Una pareja de ancianos ha denunciado a la Sanidad de Castilla-La Mancha, del Gobierno de Emiliano García-Page, por denegación de auxilio a un jubilado de 74 años enfermo de cáncer y con varias afecciones graves más. El médico de las Urgencias del Centro de Salud de Villahermosa (Ciudad Real) se negó a atender al anciano postrado en su cama que sufría un cuadro de fiebre preocupante y el 112 tampoco envió un médico a su casa. El enfermo no podía moverse por prescripción médica, pero nadie de la Sanidad de Castilla-La Mancha solucionó el problema.

Los hechos tuvieron lugar el 27 de marzo de 2024, sobre las 16:45. A esa hora, Rosa María llamó llena de preocupación al Centro de Salud de su localidad porque su marido Tomás tenía una fiebre alta, la saturación de oxígeno en sangre bajo mínimos y claras dificultades para respirar.

La honda preocupación de Rosa María por su marido está más que justificada. Tomás es un enfermo de cáncer (linfoma) en proceso de curación. Además, una infección en la columna le mantiene postrado en una silla de ruedas con varias vértebras rotas.

No han pasado más de cuatro meses desde su última operación de columna y se estaba recuperando a la espera de que baje la inflamación para colocarle unas placas de metal en una nueva operación que le permita volver a caminar. Entre tanto ha pasado por tres neumonías y dos contagios de Covid.

Las instrucciones de los médicos especialistas del anciano eran claras: a la mínima aparición de fiebre, debía recurrir a Urgencias lo más rápidamente posible. Con ese historial en la mano, Rosa María llamó al Centro de Salud para pedir que un doctor de guardia atendiera a su marido en casa, ya que era peligroso moverlo.

El doctor se mofó

En la denuncia interpuesta por Rosa María ante el juzgado de lo Penal de Villanueva de los Infantes se explica que el médico ni le escuchó, ni dejó que le explicara el historial médico de su marido. En cuanto le dijo que su marido es un jubilado de Muface (la mutualidad pública que se ocupa de las prestaciones sanitarias de los funcionarios y gestiona la sociedad privada Adeslas), el doctor se rió y se negó a atender al anciano porque –dijo– él «no era un criado de Muface».

De nada valió que la mujer insistiera en que el convenio con Muface obliga a la Sanidad de Castilla-La Mancha del presidente Emiliano García-Page a atender a su marido. Sobre todo en un caso urgente como éste. «Aún así, se negó a asistir a mi marido», detalla la denuncia.

Rosa María no se rindió y acudió con su cuñada a rogarle al médico que fuera a ver a su marido. Rosa consiguió ver en persona al facultativo, pero se identificó como la mujer con la que había hablado antes por teléfono. Y en ese momento, relata, «el médico dio un golpe en la mesa, se levantó haciendo aspavientos y chasqueando los dedos de ambas manos. Luego se fue gritando por el pasillo de la consulta exigiendo que nos fuéramos, diciendo que no quería vernos y que no iba a hablar con nosotras».

Rosa llamó a la Guardia Civil desde la misma sala de consultas para conseguir ayuda, le dijeron que pusiera una denuncia. También llamó a Adeslas, donde le dijeron que el doctor de Urgencias estaba obligado a asistir a su marido. No lo consiguió.

«Por unos y por otros mi marido no tuvo asistencia médica y por eso solicito una demanda penal por denegación de auxilio contra este doctor». Así termina la demanda que ese mismo día interpuso ante el juzgado.

Denuncia ante la Consejería

Rosa no se detuvo ahí. Igualmente interpuso una reclamación en la Sanidad de García-Page, en concreto en el SESCAM de Castilla-La Mancha y otra denuncia ante el Colegio de Médicos de Ciudad Real.

«Lo he hecho porque no quiero que esto le pase a nadie más y porque Muface no puede seguir tratándonos de manera negligente. No quiero que todo lo que le ha pasado a mi marido caiga en saco roto», explica Rosa María. Le da igual que se trate de la Sanidad de Page o de cualquier otro.

Afortunadamente, su marido terminó recuperándose de la fiebre al día siguiente y no se trataba de otra infección, aunque el mal rato que pasaron ya no se lo quita nadie.