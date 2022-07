Debate del Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados hoy, en directo

El Congreso de los Diputados reanuda en Debate del Estado de la Nación en una segunda jornada en la que intervendrán aquellos grupos parlamentarios que no tuvieron oportunidad de subir a la tribuna en la sesión celebrada este martes. Al igual que en la primera jornada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrá intervenir cuando desee sin límite de tiempo y podrá responder al resto de grupos en conjunto o por separado.

Debate del Estado de la Nación, en directo

Errejón a Sánchez: «Hay que hacer una política verde que se aleje del ruido»

El diputado de Más País Íñigo Errejón interviene en el Debate del Estado de la Nación. «Este es el primer Debate del Estado de la Nación en 7 años, y llega en un clima enrarecido, poca gente le prestará atención a este debate. La política desde hace tiempo se ha alejado de su día a día. La ola reaccionaria y el desprestigio de la política son la misma cosa, sólo con este desprestigio podrán gobernar los de siempre. Hay que hacer una política verde que se aleje del ruido y se acerque a las cuestiones que más importan, estén o no de moda», ha defendido en su discurso.

Bel (PDeCAT): «La mesa de diálogo necesita resultados»

El portavoz de PDeCAT, Ferran Bel, toma la palabra en el Debate del Estado de la Nación. «Señor Sánchez, dedicó 10 segundos al conflicto político en Cataluña. Deben hacer propuestas que se concreten, apoyamos la mesa del diálogo desde un principio. La mesa de diálogo necesita resultados», ha asegurado en su intervención.

Nogueras (JxCAT) a Sánchez: «Con usted, Cataluña pierde siempre»

La portavoz de JxCAT, Míriam Nogueras, toma la palabra en el Debate del Estado de la Nación. «Señor Sánchez, el balance que hacemos de su mandato se lo hemos pasado en un dossier. En resumen, su balance es que seguir dándole estabilidad a usted nos ha ido alejando poco a poco de nuestro objetivo principal, la independencia. Con ustedes, Cataluña pierde siempre: competencias, recursos y bienestar. Los indultos no han servido para nada».

Comienza la segunda jornada del Debate del Estado de la Nación

Comienza la segunda jornada del Debate del Estado de la Nación. Los primeros en intervenir serán los portavoces del Grupo Plural: JxCAT, PDeCAT, Más País, Compromís y BNG.

Sánchez se enfrentó a Rufián cuando éste mostró unas balas en el debate

Otro de los momentos más destacados de la primera jornada del Debate del Estado de la Nación fue cuando Gabriel Rufián mostró unas balas que, según él, fueron utilizadas por la Gendarmería marroquí para «matar» a los inmigrantes que protagonizaron el último asalto a la valla de Melilla. Algo que irritó visiblemente a Pedro Sánchez.

El socialista presenció el momento muy serio desde su escaño. y en su turno de réplica, mostró su malestar: «En este hemiciclo la mera exhibición de balas es un error imperdonable, ni siquiera con fines probatorios o como truco efectista. Se ha equivocado».

La respuesta de Gamarra a Sánchez: «Usted sale muy caro a los españoles»

Cuca Gamarra comenzó su respuesta a Pedro Sánchez este miércoles con un impactante minuto de silencio por el concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 25 años. Un asesinato, recordó Gamarra, que Bildu «no ha condenado», como tampoco «colabora» para esclarecer los 379 crímenes que aún siguen sin autoría conocida.

«Ésa es la historia de la democracia, la verdadera memoria colectiva que los demócratas debemos honrar y a la que nunca debemos renunciar», espetó desde la tribuna. A continuación, advirtió a Sánchez de que «la memoria democrática es recordar que Miguel Ángel Blanco no reposa en la tierra que le vio nacer porque quienes no le dejaron vivir no le dejaron descansar».

Asimismo, Gamarra advirtió al socialista de que «va a dejar a España mucho peor de cómo la encontró» y también que «nos sale muy caro a los españoles». Una frase que él mismo dirigió a Mariano Rajoy en el Debate del Estado de la Nación de 2015, cuando era líder de la oposición.

Feijóo valora las medidas de Sánchez en el Debate de la Nación en un curso del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, valorará la primera jornada del Debate sobre el estado de la Nación y las medidas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en un curso de verano que su partido organiza en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Feijóo ha asistido al hemiciclo del Congreso, donde ha ocupado por primera vez el primer escaño del Grupo Popular en el que hasta hace cuatro meses se sentaba Pablo Casado, pero ha dejado todo el protagonismo a la secretaria general y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, dado que él no podía intervenir desde la tribuna de oradores.

En su discurso, la ‘número dos’ del PP ha cargado duramente contra la gestión de Sánchez y ha afirmado que va a dejar España «peor de lo que la encontró». «El Gobierno frankenstein no da más de sí y es un proyecto fallido y agotado», ha proclamado, sin entrar a valorar los impuestos a la banca y a las energéticas que ha anunciado Sánchez asegurando que quiere conocer la «letra pequeña».

A las 09:00 horas arranca la segunda jornada del debate

Este miércoles, a las 09:00 horas, arranca la segunda jornada del Debate del Estado de la Nación. Tras la intervención de Pedro Sánchez, Cuca Gamarra y otros grupos de ayer, hoy es el turno de Junts, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, el Bloque Nacionalista Galego, PNV, Bildu, la CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe.

¿Quién interviene hoy en el Debate del Estado de la Nación?

Los partidos que integran el Grupo Plural (Junts, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego) intervendrán hoy a partir de las 09:00 horas en el Congreso de los Diputados. Más tarde subirá a la tribuna Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, a quien le seguirá el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y la de Bildu, Mertxe Aizpurua. También subirán a la tribuna los componentes del Grupo Mixto (CUP, Coalición Canaria, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe) y las intervenciones acabarán con el portavoz del PSOE, Héctor Gómez.