Alberto Cubero, concejal de IU en Zaragoza y candidato a liderar el PCE, ha dado un paso más en los ataques a la OTAN los días previos a la cumbre de la alianza que tendrá lugar en Madrid la semana que viene. «La OTAN es una organización terrorista legal, algunos les molesta escuchar esta verdad cuando se dice desde un escaño de cargo público», ha expuesto el líder de los comunistas aragoneses. «Seguiremos diciéndolo y este fin de semana, estaremos en la contra cumbre de la OTAN en Madrid, para volver a decir ¡OTAN no, bases fuera!», ha exclamado en el Salón de Plenos de la ciudad zaragozana.

Este edil saltó a los titulares de prensa cuando insultó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificándolo públicamente de «carapolla». Ahora quiere llamar la atención para captar apoyos de cara al congreso del PCE de este verano, donde se dirimirá si sigue Enrique Santiago como secretario general del partido o le sustituye Cubero. El candidato alternativo al también secretario de Estado de Agenda 2030 tiene el respaldo más federaciones del PCE, pero Santiago cuenta con el aval de los comunistas andaluces que conforman la delegación autonómica más numerosa.

Enrique Santiago ha asegurado, a menos de una semana de la celebración de la cumbre en Ifema, que «la OTAN es una alianza de la muerte». Desde el Ateneo Republicano de Vallecas el alto cargo del Gobierno adscrito al Ministerio de Derechos Sociales ha cargado de manera furibunda contra la entidad de la que forma parte activa el Ejecutivo del PSOE y Podemos.

Tanto Cubero como Santiago apoyan los actos paralelos para criticar a la OTAN. Avisan de que, al igual que diputados de Podemos, participarán en la contracumbre de este fin de semana en el auditorio Marcelino Camacho, de CCOO, precisamente ubicado en el mismo edificio del ministerio de Ione Belarra. Un amplio calendario de charlas que acaban en una manifestación por el centro de la capital mientras empiezan a llegar las delegaciones gubernamentales de todo el mundo.

Precisamente, la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid ha provocado una importante reacción de los colectivos de extrema izquierda. En las últimas semanas, se ha puesto toda la maquinaria en marcha para organizar un plan de boicot a este encuentro de mandatarios internacionales.

Según comentan estos activistas en foros de Internet que ha consultado OKDIARIO, se prepara «una respuesta popular contundente que muestre nuestro rechazo a la OTAN y, más concretamente, a la celebración de la cumbre». Aseguran que ya se han unido «más de 50 colectivos y organizaciones que tienen en común el objetivo de tratar de evitar la cumbre de la OTAN» que se celebrará en Madrid los próximos 29 y 30 de junio».

Además de intentar «evitar» el cónclave internacional, subrayan que participarán en el evento paralelo. «En la contracumbre se prevén intensos debates sobre la cuestión, así como también diferentes actividades y movilizaciones», agregan.

Guerra

Por otra parte, un aspecto central de la discusión de estos grupos es la invasión rusa en Ucrania. Insisten en que la culpa de los movimientos de Vladímir Putin es de la OTAN. Muestran una equidistancia entre el Kremlin y la alianza atlántica.

«¿Apoyamos a Putin? No damos apoyo a ningún gobierno. Existen diversas posturas sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Nos une ser un bloque firme contra la OTAN y todo lo que representa», esgrimen, dejando claro que no condenan las acciones de la federación rusa. «La asamblea ‘OTAN no Madrid’ se constituye con el fin de aunar apoyos y fuerzas suficientes para poder plantar cara a la cumbre que hay prevista en Madrid para junio», insisten.

Consideran que la cumbre de la OTAN en la capital española «tiene una relevancia particular, no va a tratarse de una reunión de mercenarios más». «En este encuentro se pretende nombrar a un nuevo secretario general, aprobar nuevas partidas de presupuestos que correrán a cargo de las clases populares y trazar la nueva estrategia para los próximos años», recuerdan. Apuntan que podría ser el comienzo de instalar armamento nuclear táctico en las fronteras de la OTAN. «Esto se puede traducir en que vamos a costear con nuestro dinero sus agresiones imperialistas y, a su vez, van a situarnos en el punto de mira de cara a posibles agresiones», lamentan.

Por otra parte, afean que «el Gobierno de Unidas Podemos y PSOE se ha mostrado en todo momento alineado con los intereses de la OTAN y van a apoyar cualquier movimiento político y militar de esta organización, en este caso agudizar la agresión y amenazas a Rusia mediante el envío de armas y recursos al gobierno fascista ucraniano». «Ya que esta posición apoya los intereses de una organización imperialista como la OTAN, estamos en total desacuerdo en ella», zanjan.