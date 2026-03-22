Michael Waltz, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, ha declarado este domingo que es significativo que la dictadura de los ayatolás de Irán haya demostrado su capacidad para lanzar misiles balísticos de largo alcance, capaces de impactar gran parte de países de Europa, lo que ha llevado a preguntarse la distancia de la dictadura de los ayatolás de Irán a España. Waltz ha afirmado que la tiranía de los ayatolás de Irán ha ocultado parte del desarrollo de la capacidad de reentrada de este tipo de misiles en un supuesto «programa espacial», y ha añadido: «No creo que nadie espere ver a iraníes en la Luna». ¿Cuánta distancia hay de Irán a España? EEUU ha confirmado así que un misil iraní puede llegar a los países de Europa después de que Teherán atacase con dos misiles la isla de Diego García, que se encuentra en el océano Índico. Esta isla se encuentra a 3.800 kilómetros de la dictadura de Teherán.

Distancia entre Teherán y España

Teherán y Madrid: 4.800 kilómetros.

Teherán y Barcelona: 3.800 kilómetros.

Teherán y Valencia: 3.800 kilómetros.

Teherán y Bilbao: 4.600 kilómetros.

Teherán y Zaragoza: 4.520 kilómetros.

Teherán y Sevilla: 3.800 kilómetros.

«Sólo falta combinar ambas capacidades con una ojiva nuclear», ha destacado el representante de Estados Unidos ante la ONU en una entrevista concedida a la cadena Fox. En este sentido, ha subrayado: «El presidente Trump no está esperando a que eso suceda para luego intentar responder. Está abordando el problema ahora».

Waltz también ha reiterado que el presidente Trump destruirá una de las centrales eléctricas más grandes de Irán si el estrecho de Ormuz no se reabre en las 48 horas posteriores a la publicación del presidente el sábado por la noche, y ha afirmado que Trump «no se anda con rodeos y mantiene sus líneas rojas». «No permitirá que este régimen genocida mantenga como rehenes el suministro energético mundial», ha explicado Waltz.

❗️El régimen terrorista iraní lanzó un misil de largo alcance por primera vez desde el inicio de la operación León Rugiente, con un alcance aproximado de 4.000 km. Durante la operación León Ascendente en junio de 2025, las FDI revelaron que el régimen iraní tiene la intención de… pic.twitter.com/YI8Yyx9UQo — FDI (@FDIonline) March 21, 2026

El conflicto en Oriente Medio entra en una fase especialmente delicada, con advertencias cruzadas entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de Irán que elevan el riesgo de una escalada que afecte a toda la región —y potencialmente más allá—.

Amenazas sobre infraestructuras críticas

Estados Unidos y la tiranía de los ayatolás de Irán se han lanzado advertencias dirigidas a infraestructuras estratégicas. En particular, los ayatolás de Irán han amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por la que transita una parte importante del petróleo mundial.

El control o bloqueo de este paso tendría consecuencias inmediatas sobre los mercados energéticos globales, afectando al suministro y elevando los precios del crudo. Es uno de los puntos más sensibles del planeta en términos geopolíticos.

El estrecho de Ormuz: un punto estratégico

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los cuellos de botella más importantes del comercio energético mundial. Por él circula una gran parte del petróleo y gas que consumen economías de todo el mundo.

La amenaza de cierre de esta ruta no solo tendría implicaciones regionales, sino que podría desencadenar una crisis energética internacional. Por ello, cualquier declaración relacionada con este punto suele generar gran atención y preocupación en la comunidad internacional.

Escalada militar y ataques cruzados

En paralelo, se han registrado ataques y contraataques en distintos puntos del conflicto.

Israel ha sufrido ataques con misiles iraníes en el sur del país, cerca de instalaciones sensibles.

Algunos de estos ataques han causado heridos, aunque no víctimas mortales en ciertos casos, lo que ha sido calificado como un “milagro” por las autoridades israelíes.

Se han detectado nuevos lanzamientos de misiles en las horas posteriores, lo que indica que la situación sigue activa y volátil.

Objetivos declarados del conflicto

El gobierno de Israel, junto con su aliado Estados Unidos, ha señalado varios objetivos estratégicos en este conflicto: