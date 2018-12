Ribó felicita la Navidad con una imagen que parece el cartel de una película de terror

La imagen de una niña en blanco y blanco, asustada y tapada casi por completo por un fondo negro junto a un abeto navideño. Así es el cartel con el que el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Joan Ribó, trata de felicitar estas fiestas a los ciudadanos de la capital del Turia. Los usuarios de las redes sociales no han dudado en compararlo con un cartel de una película de terror.

“Bon Nadal 2018” (Feliz Navidad), es el único texto que aparece en este cartel para indicar que se felicita estas fechas desde el Consistorio valenciano. El cartel se presentó el pasado martes por el Ayuntamiento de la ciudad. La autora de este rótulo es la diseñadora valenciana Paula Bonet.

“Este cartel representa la fiesta de la Navidad como una luz que abrazamos para salir de nuestras rutinas“, señaló Bonet durante la presentación de esta imagen. “He pretendido proponer una Navidad que con su luz dorada, nos ilumine y libere; una Navidad bañada en oro; algo que el personaje del cartel lo condensa en su iris”, agregó la diseñadora.

“La niña de la curva”

Pero los vecinos de Valencia no están de acuerdo con Paula Bonet. Así lo han expresado a través de las redes sociales, donde no han dudado en compararlo con un cartel de una película de terror. “¡Qué miedo!” y “la niña tuerta de la curva”, han sido algunos de los comentarios que han usado para describir este cartel.

La felicitación de la navidad por parte del Ajuntament de València no parece que invite mucho a celebrar nada. Si alguien me felicitara la navidad mediante una postal así, me marcho a la policía. Hola @AjuntamentVLC pic.twitter.com/zBQOkrUR9W

— FEDE JR (@BISQUERT1982) 11 de diciembre de 2018