Colas interminables en Doña Manolita para comprar Lotería de Navidad: «Vengo desde La Palma»

Se acerca la fecha del sorteo de la Lotería de Navidad y muchas personas de diferentes rincones de España han aprovechado el puente de la Constitución para visitar la capital madrileña y, también, la administración Doña Manolita donde desde hace semanas las filas son cada vez más largas. En pleno puente OKDIARIO se ha acercado a las puertas de la administración para poder hablar con la gente que, con paraguas en mano, no ha querido irse de la ciudad sin comprar un décimo de la Lotería de Navidad.

Muchos curiosos que se han acercado a la zona se paraban al ver la gran fila de personas que–sin llegar a ver el final– han alucinado con la cantidad de gente. «Vengo desde La Palma a comprar a Doña Manolita y es la primera vez, espero tener suerte», ha dicho una mujer a este periódico que, a pesar de la lluvia, no se ha querido mover de su sitio ya que llevaba esperando media hora y sólo había adelantado en torno a 10 personas. «Eso sí, voy a comprar para media isla», decía en tono jocoso al ver que le quedaban por delante más de tres horas de espera hasta llegar a la administración.

Pese a que la venta de décimos de lotería navideña comenzó en el mes de julio, muchos lo dejan para el final y coincidiendo con el puente de la Constitución intentan llevarse un décimo de la famosa administración. «Soy de Cenicientos y no me voy de aquí hasta que compre la Lotería», decía un amable señor que se encontraba el último de la interminable fila. «Vengo todos años pero nunca me ha tocado, a ver si este año tengo más suerte», explicaba un señor a la reportera de este periódico.

Algún tímido que no ha querido salir en cámara, nos contaba que llevaba tres horas esperando y estaba pasando bastante frío. Gente de muchos rincones de España como Zaragoza, Murcia, Córdoba, La Palma, Toledo – entre otros– han aprovechado precisamente estos días festivos para acudir a Doña Manolita.

Sorteo de Navidad 2023

Son muchos los españoles que ya tienen su mente puesta en el Teatro Real y en los cánticos de los niños de San Ildefonso, que repartirán suerte entre todo un país. Se trata de una fecha muy especial porque quienes llevan un décimo tienen la esperanza de acabar el día siendo un poquito más ricos. Y, ¿cuál es esa fecha de la Lotería de Navidad?

La fecha de la Lotería de Navidad 2023 es el viernes 22 de diciembre. Ese día, a partir de las 9 de la mañana, se celebrará el sorteo en el Teatro Real de Madrid, con la presencia de los niños y niñas de San Ildefonso, que cantarán los números y los premios. El sorteo se retransmitirá en directo por televisión, radio e internet, y se espera que dure unas cuatro horas.

Este año, la fecha de además coincide con un día previo al fin de semana y en el que tal vez muchos ya se estén preparando para las vacaciones navideñas.