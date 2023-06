Este miércoles 7 de junio se cumple el quinto aniversario del primer Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente socialista llegó a la Moncloa tras sacar adelante su moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el apoyo de los partidos separatistas y de EH Bildu. Estuvo formado por 17 ministerios. De los 18 miembros, tan sólo seis siguen en la actualidad. Fue un Ejecutivo en solitario del PSOE.

La foto del primer Consejo de Ministros estuvo formado por los siguientes miembros: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), Carmen Calvo (vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad), Josep Borrell (ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), Dolores Delgado (ministra de Justicia), Margarita Robles (ministra de Defensa), María Jesús Montero (ministra de Hacienda), Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior), José Luis Ábalos (ministro de Fomento), Isabel Celaá (ministra de Educación y portavoz del Gobierno), Magdalena Valerio (ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), Reyes Maroto (ministra de Industria, Comercio y Turismo), Luis Planas (ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación), Meritxell Batet (ministra de Política Territorial y Función Pública), Teresa Ribera (ministra de Transición Ecológica), Máxim Huerta (ministro de Cultura y Deporte), Nadia Calviño (ministra de Economía y Empresa), Carmen Montón (ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), y Pedro Duque (ministro de Ciencia, Innovación y Universidades).

De los mencionados anteriormente y tras cinco años, tan sólo siguen en el Ejecutivo seis de ellos: María Jesús Montero, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas, Nadia Calviño y Teresa Ribera.

Dimisiones inmediatas

Màxim Huerta dimitió apenas seis días después de tomar posesión de su cargo. El entonces ministro de Cultura dejó su cargo tras conocerse que en 2017 fue condenado por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. «Me voy porque amo a la Cultura más que nada», aseguró Huerta en una comparecencia sin preguntas en la sede del ministerio.

También se defendió con insistencia y afirmó que era «inocente». «Esto es una operación para minar el proyecto de regeneración y de transparencia de Pedro Sánchez. Y no voy a permitirlo, porque corren nuevos tiempos y los inocentes prefieren irse y no salpicar a los que quieren un nuevo rumbo y una política limpia», apostilló.

El 11 de septiembre de 2018 también dimitió de su cargo Carmen Montón. La que fuera ministra de Sanidad abandonó su cargo tras haber plagiado en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Lo hizo apenas tres horas después de que Pedro Sánchez asegurara que Montón estaba haciendo «un gran trabajo» y que lo iba «a seguir haciendo».

Montón dimitió tras conocerse que no aprobó todo su máster en junio de 2011 y, al menos en una asignatura, aparecía con un «no presentado» cuando acabó el curso que ella defiende que había superado. La ministra realizó el curso entre 2010 y 2011. Eldiario.es defendió que el 25 de noviembre de ese año «alguien entró en el sistema informático» de la URJC y cambió ese «no presentado» por un «aprobado», pese a que las actas del curso ya estaban cerradas. La entonces ministra reconoció estas informaciones, aunque admitió que no tenía respuesta. Horas antes de su dimisión afirmó que sería «injusto» dejar su cargo por «algo que no he hecho».