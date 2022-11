Luis Ramírez Icardi, el educador infantil ex marido de Mónica Oltra, condenado a cinco años de cárcel por abuso sexual de una menor en un centro de la Generalitat valenciana podría ni siquiera tener que entrar en prisión si recurriese su condena, se aceptase su recurso y el tribunal que lo condenó fuese generoso, ya que el delito por el que fue condenado, «abuso sexual con prevalimiento», ahora no existe con la reforma de la ley y la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del del sólo sí es sí de Irene Montero, que ya ha provocado la revisión a la baja de 14 condenas con la puesta en libertad de cinco abusadores al decaer sus condenas. Sobre este caso hay dudas incluso entre los propios penalistas, ya que unos estiman posible una rebaja y otros ni siquiera contemplan una petición de la misma.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia contra Ramírez Icardi el 27 de marzo de 2021 tras un recurso presentado por su defensa fue una condena «como responsable en concepto de autor, de un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento, a menor de 16 años, previsto y penado en el artículo 183.1 y 4 d) en relación con el artículo 74 del Código Penal, consumado y con la circunstancia atenuante simple de reparación del daño del artículo 21.5a del Código Penal, a la pena de cinco años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena así como a la imposición al mismo de la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de (la menor), a su domicilio o a cualquier otro en el que se encuentre, así como a la prohibición de comunicarse con ella por un tiempo de diez años». Ese «prevalimiento» le supuso aumentar en un año su condena de cuatro (la menor prevista) a cinco años, ya que el jurado estimó que al ser educador en el centro de menores, el ex marido de Oltra presentaba situación de privilegio sobre la menor abusada. Ahora, si Ramírez Icardi pidiese reducción de condena y por ejemplo hiciese frente a la responsabilidad civil a la que fue condenado -6.000 euros- la Audiencia Provincial de Valencia podría rebajar su pena en dos años y entonces se quedaría una condena de tres años, que no tiene encaje en el nuevo Código Penal por este tipo de delitos.

Una pregunta también importante es qué ocurriría si el delito del marido de Oltra decayese y cómo afectaría a la causa que se sigue por parte del Juzgado de Instrucción número 15 contra Mónica Oltra y otra docena de cargos de la Generalitat de Valencia cuando ella era vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat. Mónica Oltra está acusada de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos (encubrimiento) durante la gestión del caso de abusos cometidos por su ex marido sobre una menor bajo tutela de la Generalitat.

La pena impuesta a Ramírez Icardi se encontraba antes prevista entre los cuatro y los 10 años, pero en el tipo actual desaparece el abuso sexual y la agresión sexual menos importante está entre uno y cuatro años. El caso del ex marido de Oltra podría ser similar al del profesor de inglés en Madrid que tenía tres condenas por abusos y decayeron todas, poniéndolo en libertad. En cualquier caso, la ley prevé que el juez tenga límites para la revisión y no es fácil que el ex marido de Oltra se quede sin cárcel por un delito todavía no condenado en firme.

Pero incluso en el caso de Ramírez Icardi hay disparidad de criterios sobre si podría solicitar o no la revisión de su condena, puesto que además está pendiente de resolverse por el Tribunal Supremo un recurso de casación presentado por su defensa, ya que el primer recurso en apelación del condenado ante la propia Audiencia de Valencia fue desestimado.

José Luis Roberto, abogado de Maite, la menor abusada, explica a OKDIARIO que «creo que tendría que esperar a la firmeza de la sentencia porque quizás pueda rebajarse por las dilaciones indebidas que ya argumentó. Pero también creo que el Supremo no tendrá en cuenta nada de esto y a partir de que la sentencia sea firme podrá solicitar lo que considere».

Pablo Delgado, conocido abogado penalista valenciano, explica que «el ex marido de Oltra podría pedirla ya independientemente de su recurso en el Supremo, porque está dentro de uno de los supuestos que contempla la nueva ley, cumple los requisitos y quizás en vez de cinco podrían bajarle por ejemplo a cuatro, ya que le condenaron a cinco años de cárcel en interpretación de rango y por lo mismo podrían rebajarle». Otra cuestión es si la oportunidad de pedir rebaja surge ahora o no. Roberto dice que «yo creo que ahora no puede», mientras que Delgado opina que «si yo fuera su abogado esperaría a ver qué dice el recurso de casación del Supremo. Otra cuestión es calcular si cuando ese recurso se vea la nueva ley seguirá vigente o no». Demasiadas incógnitas para una Mónica Oltra que todavía medita si se presentará a las próximas elecciones autonómicas.