La diputada del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha respondido al líder de su formación, Pablo Casado, tras afirmar que el PP es «una gran orquesta afinada y armónica donde no caben los solistas». «No me imagino a Bernstein, Toscanini o Mutti quejándose porque hay grandes figuras en su orquesta», ha asegurado Cayetana.

La ex portavoz del PP en la Cámara Baja ha puesto también como ejemplos a dirigentes políticos. «Tampoco me imagino a Ronald Reagan, Margaret Tatcher, Konrad Adenauer, Winston Churchill y tampoco a José María Aznar o Felipe González quejándose de que hay grandes figuras en sus partidos o en sus grupos parlamentarios», ha afirmado este lunes en una entrevista concedida a RNE.

Para Cayetana Álvarez de Toledo, «la personalidad y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo ni con ganar elecciones, al contrario». «Veo como una vieja trampa de la izquierda confundir la libertad o la personalidad con la megalomanía para anular al individuo que destaca. Es un camino que no nos conviene recorrer», ha sostenido.

«No iba por mí»

Pablo Casado lanzó el pasado domingo, en la clausura del 16 Congreso del PP de Andalucía, un mensaje contundente a «los que enredan» internamente. «Esto no es un talent show de megalomanías. El PP es una gran orquesta afinada y armónica done no caben los solistas. El PP es un proyecto fuerte y unido, no la suma de planes individualistas», defendió el líder del PP.

«El personalismo no cabe en el PP, somos demasiado importantes para poner por encima los intereses de cada uno y arriesgar la inmensa responsabilidad que tenemos en una hoguera de vanidades que no conduce a ninguna parte», sentenció.

Cayetana Álvarez de Toledo considera que estas palabras de Casado no se dirigían «exclusivamente» a ella o «no directamente».

En este sentido, también ha asegurado que no dejará el escaño y ha restado importancia a la previsible sanción en su contra por saltarse la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional porque «las convicciones tienen un coste», ha recalcado.