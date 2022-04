El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado hacer trampas con su promesa de que los españoles acabarían pagando por la factura de la luz lo mismo que en 2018. El dirigente socialista considera que ha cumplido con esta promesa «descontando la inflación», que se encuentra en un 9,8%, su valor más alto en 37 años, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto ha provocado multitud de críticas y de burlas y de redes sociales hacia el presidente del Gobierno.

Sánchez hace alusión a un informe elaborado por Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, que afirma que un hogar español pagó en 2018 un precio medio de 0,2595 euros por kilovatio hora (kWh), si se le aplica una tasa de inflación de entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021, y no el 9,8% actual. «Cumplimos. Los datos de Eurostat confirman que la factura eléctrica de los hogares españoles en 2021 fue similar a la de 2018, descontando la inflación», ha señalado el dirigente socialista en las redes sociales.

Esta afirmación de Pedro Sánchez ha provocado multitud de críticas y de burlas en las redes sociales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado de forma tajante lo siguiente: «Se ríen de nosotros».

Por su parte, la secretaria general del PP y portavoz de la formación en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que Sánchez ha «incumplido su compromiso». «Sánchez incumple su compromiso: la luz para los hogares fue un 25% más cara en 2021 que en 2018. La inflación se paga, con impuestos incluidos. Hay que luchar contra la inflación, no negar sus efectos», ha señalado.

La inflación se paga, con impuestos incluidos. Hay que luchar contra la inflación, no negar sus efectos.

«Jugada maestra»

Otros usuarios han tirado de ironía para dejar en evidencia a Sánchez. «Me voy a descontar la inflación de los impuestos que tengo que pagar», «Descontando la diferencia de sueldo, gano lo mismo que tú al mes» o «Si quitas la inflación no suben los precios, jugada maestra» han sido otras respuestas que ha recibido el presidente del Gobierno.

La inflación es la subida de precios. Si quitas la inflación no suben los precios jajaj jugada maestra

Descontando la inflación, los impuestos y la subida de la luz, se confima que has pagado menos que en 1965. GRAZIE ANTONIO

Acabo de tacharlas el importe y me han quedado iguales.

Bueno, en una me he desviado un poco con el rotulador. pic.twitter.com/KD5VlW1BOn

— Cesare Lombroso (@Ceslombroso) April 13, 2022