Torra cesa a su jefe de gabinete para nombrar en el cargo a un alcalde del ala más radical del PDeCAT

Joan Ramon Casals, muy próximo a Carles Puigdemont, será el nuevo director de la oficina del presidente de la Generalitat Quim Torra.

El Govern de la Generalitat, en la reunión del ejecutivo que celebra este martes por la mañana, aprobará un cambio de responsable del gabinete del presidente Quim Torra. Según ha podido saber OKDIARIO, Torra cesará a su actual jefe de gabinete Josep Rius para nombrar en el cargo a Joan Ramon Casals.

Se trata de una figura importante en el gobierno catalán, ya que con un presidente poco político, el jefe de gabinete es el responsable de fijar la línea política a seguir. Rius, que fue jefe de gabinete de Carles Puigdemont procedente del ayuntamiento de Barcelona donde trabajó con Quim Forn, tiene un perfil más moderado que el de Casals, actual alcalde de Molins de Rei por el PDeCAT y muy cercano a Puigdemont, quién le pidió que se presentará a la presidencia del partido en el congreso que se celebró en verano para forzar la dimisión de Marta Pascal.

El nuevo jefe de gabinete de Quim Torra, junto a los consejeros de Interior y Territorio, Miquel Buch y Damià Calvet y al portavoz parlamentario de Junts per Catalunya, Albert Batet, forma parte del núcleo duro de Carles Puigdemont y los hombres que salvaguardan las posiciones del ex presidente que desde Waterloo no puede participar en todas las reuniones importantes que se celebran en Cataluña y que afectan también al futuro de Puigdemont.

Aunque cesa como jefe de gabinete Rius continuará con otro cargo de menos responsabilidad en la Generalitat, mientras paralelamente ayuda a la consejera de la Presidencia Elsa Artadi a preparar su candidatura junto a Quim Forn a la alcaldía de Barcelona. Junto a Jaume Clotet, director general de Comunicación del Govern, Rius se ha convertido en una de las personas de mayor confianza de Artadi.